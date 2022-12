Une femme brûlée par des produits chimiques dans l’attaque du métro de Brooklyn

La sécurité du métro a été une préoccupation majeure après une série d’incidents violents cette année, et l’achalandage continue d’être bien en deçà des niveaux prépandémiques. La criminalité dans le système de transport en commun a augmenté de plus de 33% par rapport à l’année dernière, bien qu’elle ait diminué ces dernières semaines.

Le maire Eric Adams et la gouverneure Kathy Hochul ont annoncé une augmentation du nombre de policiers dans les stations de métro le 22 octobre, ainsi que d’autres mesures telles que des gardes de sécurité privés et des caméras. Ils se sont également engagés à augmenter les ressources pour les personnes souffrant de crises de santé mentale.

À l’époque, le maire a souligné que bon nombre des pires crimes commis dans le métro avaient été commis par des personnes souffrant de problèmes de santé mentale connus. Mardi, M. Adams a annoncé que la ville irait plus loin et hospitaliserait involontairement les personnes atteintes de maladie mentale grave et non traitée qui se trouvent dans la rue ou dans le métro.

