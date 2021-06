Une femme britannique veut cliquer sur chaque pierre tombale de son comté et a jusqu’à présent plus de 2 photos de Lakh

Une femme de Norfolk a acquis un passe-temps étrange, car elle utilise son temps pour photographier toutes les pierres tombales et monuments commémoratifs de son pays. Et son travail devient de plus en plus difficile à accomplir car des gens meurent chaque jour. Lou Cocker, qui a 48 ans, a photographié environ 2 20 000 pierres tombales et monuments commémoratifs dans plus de 700 cimetières et cimetières de Norfolk.

Selon le Mirror, sa collection de photos remonte aux années 1600 – et Lou et sa mère, Angela Parke, nettoient en fait certaines des pierres tombales les plus anciennes pour rendre l’inscription plus lisible.

Lou, de North Walsham, a investi plus d’une décennie dans la constitution de sa collection d’images et conserve des bases de données des pierres tombales qu’elle a photographiées jusqu’à présent.

Et pendant qu’elle enregistre chaque pierre tombale, elle soumet les informations au site Web généalogique Findmypast afin d’aider ceux qui recherchent des membres de la famille qui sont enterrés à Norfolk.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrai jamais finir puisque des gens meurent tous les jours. » dit Lou.

Lou, une responsable d’équipe de supermarché, a déclaré que son intérêt « étrange » avait commencé il y a environ 12 ans lorsqu’elle a commencé à faire des recherches sur sa propre histoire familiale.

Elle a affirmé qu’elle ne s’était jamais intéressée à l’histoire à l’école, mais quand elle a commencé à essayer de retracer son propre arbre généalogique et de trouver leurs pierres tombales, j’ai trouvé cela incroyablement intéressant.

Elle pense qu’il est extrêmement essentiel d’accomplir cela pour les générations futures afin qu’elles puissent retrouver leurs ancêtres. Ses archives et sa connaissance de ses fouilles deviennent si connues que les gens sont curieux de savoir d’où ils viennent. Mais, parce que elle a tellement de photos qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de toutes les nommer. Dans certains des sites qu’elle a vus, il y a littéralement des milliers et des milliers de pierres tombales dans un seul cimetière ou cimetière.

