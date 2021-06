Une femme britannique trouve un mannequin dans un magasin de vêtements qui ressemble exactement à son fils

Ne serait-il pas pratique de trouver nos propres mannequins jumeaux dans les magasins de vêtements afin que la prochaine fois que nous sortirions faire du shopping, nous n’aurions pas à perdre du temps et des efforts à essayer des vêtements qui finissent par nous aller si bien ? Ce serait presque comme une « superpuissance du shopping », n’est-ce pas ? Bien que nous ne sachions pas si nous allons un jour trouver notre «jumeau» dans les présentoirs de magasins de vêtements, ce garçon de 5 ans nommé Austin en a déjà trouvé un pour lui-même. Austin et sa mère Louise A’hern, qui appartenait au Pays de Galles, au Royaume-Uni, ont été stupéfaits après avoir repéré un mannequin dans un magasin qui ressemblait à un sosie d’Austin. Des cheveux blonds à la posture du corps et à la coupe du visage, tout entre le garçon et le mannequin avait une similitude frappante. Fait intéressant, les deux étaient vêtus exactement des mêmes vêtements ce jour-là. Déroutée par la ressemblance étrange, Louise a fait poser Austin à côté du mannequin et a cliqué sur les photos des deux ensemble, a rapporté le Daily Mail.

Parlant de l’incident, Louise dit que c’était incroyable et qu’Austin n’a pas pu s’empêcher de rire et de toucher les cheveux du mannequin après avoir repéré son « jumeau » identique. Elle a ajouté qu’avant de voir elle-même à quel point le mannequin ressemblait à son fils, l’un des amis d’Austin avait cliqué sur une photo du mannequin et la lui avait montrée. Cependant, il en a d’abord ri et a pensé que la photo était de lui-même.

Mais après avoir regardé de plus près la photo, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas le pyjama que le garçon portait sur la photo. Maintenant, il avait réalisé que ce n’était pas lui sur la photo, mais il était toujours incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui.

Plus tard, quand Austin et Louise sont allés rendre visite à son «jumeau», les employés et les autres clients du magasin n’ont pu s’empêcher de remarquer à quel point les deux se ressemblaient.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici