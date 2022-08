Une femme britannique survit à des blessures mortelles, son corps était presque divisé en deux

La mort est inévitable et peu importe à quel point vous essayez; vous ne pouvez pas y échapper. Tous les êtres mortels mourront un jour. Mais, il y a des miracles quand quelqu’un survit après un contact étroit avec des situations fatales. Cela pourrait être appelé la bonne fortune grâce à laquelle on survit même aux pires accidents où les chances de survie sont presque nulles. Un tel incident s’est produit avec Chloe Austin. Elle a commencé à aller au bureau après s’être remise de son expérience de mort imminente.

Chloe Austin, une résidente de Furness, en Angleterre, est tombée d’une balançoire et a été presque divisée en deux moitiés. Les médecins ont déclaré que le jeune homme de 21 ans n’avait aucune chance de survivre. Mais, Chloé a prouvé que tout le monde avait tort. Sa volonté de vivre a dépassé toutes les attentes et elle a survécu à l’accident mortel. Elle est restée dans le coma pendant 22 jours et après plusieurs interventions chirurgicales, Chloé est maintenant en aussi bonne santé que n’importe quelle autre personne. Non seulement elle a réappris à marcher, mais elle travaillera également avec le même groupe de médecins qui l’ont soignée.

L’accident avec Chloé s’est produit l’année dernière au mois d’août. L’accident a causé une blessure mortelle sous son torse. Elle a également subi de multiples fractures à la jambe droite. Sa taille s’est cassée et elle a été presque coupée en deux moitiés. Elle a été immédiatement emmenée à l’hôpital Royal Preston du Lancanshire. Après l’avoir vue dans un si mauvais état, les médecins ne pensaient pas qu’elle survivrait. Ses chances de survie étaient presque nulles.

En parlant au Mirror, Chloé a dit qu’elle était allée dans un parc d’attractions où elle faisait un tour lorsque l’accident s’est produit. Elle a ressenti une secousse soudaine et est tombée du manège, causant des blessures mortelles. Les médecins ont même dit qu’elle ne pourrait jamais marcher. Mais, 90 jours plus tard, Chloé a non seulement survécu, mais elle a également défié tous les pronostics pour réapprendre à marcher et mène maintenant une vie normale et heureuse.

