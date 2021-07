Une femme britannique stocke de la malbouffe pendant deux ans pour montrer comment elle se décompose au fil du temps

Nous avons tous nos jours où nous avons envie de malbouffe. Avec de nombreux services en ligne entièrement capables de livrer nos envies à notre porte sans trop de bruit, il est devenu plus facile de satisfaire ces fringales et cela n’a fait qu’augmenter notre envie de restauration rapide. Mais dans quelle mesure est-ce vraiment bon pour nous ? A-t-il une valeur nutritionnelle ? Qu’est-ce que cela fait à notre corps? Nous connaissons tous les réponses à ces questions, mais continuons néanmoins à céder à la tentation. Mais une utilisatrice de TikTok, Elif Kandemir, a récemment partagé la petite expérience de sa mère – qui est nutritionniste et aide les gens à se débarrasser de l’obésité – autour de la malbouffe. Elle a partagé une vidéo de cette expérience sur sa poignée TikTok.

Sa mère a stocké une pléthore de produits de restauration rapide – comme des hamburgers de nuggets de poulet McDonald’s, des poussins, des frites, des rouleaux de saucisse, des pizzas et des beignets – dans son placard. Sa mère stocke de la malbouffe afin de prouver qu’ils ne se décomposent pas comme des aliments naturels non transformés. Elle a en outre déclaré qu’il s’agissait d’aliments ultra-transformés que plus de la moitié du Royaume-Uni consomme quotidiennement. Inutile de dire que la vidéo a consterné de nombreuses personnes dans le monde et les a amenées à remettre en question leurs choix alimentaires. À travers cette vidéo, la mère et la fille visent à encourager les gens à faire des choix de vie sains. Le clip a recueilli plus de 3,3 millions de vues et est voracement consommé par les gens. Dans la vidéo, on peut voir Elif explorer le garde-manger de sa mère et expliquer certains faits et observations cruciaux.

Au cours des dernières années, de nombreuses expériences de restauration rapide ont attiré l’attention des gens et les ont forcés à reconsidérer leurs choix alimentaires. Surtout pendant une période comme celle-ci, lorsque nous sommes assis à la maison et que nous commandons de la nourriture tous les deux jours, il devient vraiment important de changer notre mode de vie et cette vidéo semble viser à faire de même.

