Une femme britannique se fait piquer du bout des doigts « par un touriste russe dans une rangée furieuse contre le dernier pouf » sur la plage

Une femme britannique s’est fait mordre le doigt par un touriste russe dans une rangée choquante au sujet du dernier pouf sur une plage.

Une photo horrible montre que la victime s’est retrouvée avec un demi-doigt manquant, y compris son ongle, après l’attaque sur l’île de Koh Phangan, en Thaïlande.

3 La femme s’est fait mordre le doigt d’affilée au-dessus d’un pouf Crédit : CEN

3 La femme a été agressée par un touriste russe Crédit : CEN

3 L’ancienne olympienne Monika Sozanska a regardé avec horreur son amie se faire attaquer Crédit : @monika_sozanska/CEN

Son amie, l’ex-escrimeuse olympique Monika Sozanska, 39 ans, a raconté comment elle a été regardée avec horreur alors qu’une femme mordait et recrachait le doigt de son amie lors d’une attaque qui ressemblait à “quelque chose d’un film d’horreur”.

Elle a expliqué que le duo cherchait une place au club de plage de Koh Raham lorsqu’ils ont repéré un pouf vide à côté d’un jeune couple.

Monika a déclaré: “La situation s’est aggravée lorsque la femme a réagi avec dédain à [my friend’s] demande amicale et [my friend] n’a été autorisée à emporter le sac de haricots avec elle qu’après l’intervention d’un serveur.

Elle a expliqué que la femme, qui serait russe, a pris d’assaut son amie et l’a attaquée ainsi que le chien avant que l’ami ne commence à riposter.

Elle a continué: “[My friend] la frapper au front. La femme a disparu brièvement, pour revenir plus en colère.

« Elle a attrapé [my friend’s] main et mordez-le. Puis elle recracha la phalange mordue et sourit.

« Le sang vient d’éclabousser. C’était comme quelque chose d’un film d’horreur!

Alors que Monika essayait de creuser le bout du doigt hors du sable et de réconforter son amie, le couple a tenté de s’échapper mais a été immédiatement rattrapé par la police qui se trouvait à proximité.

Lorsqu’on a demandé à la femme russe de fournir aux flics son passeport, elle a été envoyée à l’hôtel pour obtenir l’original car elle n’en avait qu’une copie dans son sac à main.

Mais avant que les flics ne s’en rendent compte, le couple s’était déjà enfui en avion vers la Malaisie voisine.

Pendant ce temps, la victime de 42 ans a été soignée dans un hôpital de l’île voisine de Koh Samui, mais a rapidement été rapatriée en Angleterre pour une opération de rattachement.

Monika a déclaré: “Les médecins essaient maintenant de sauver le doigt et d’éviter l’amputation en utilisant une procédure spéciale appelée emballage.”

Le professeur de médecine dentaire Florian Beuer, 48 ans, de l’hôpital universitaire de la Charité, à Berlin, a expliqué que les humains transmettent moins de force avec leurs dents de devant contrairement à leurs dents latérales.

Il a alors soupçonné que mordre le bout du doigt devait également être douloureux pour la femme russe.

Beuer a déclaré: “Nos dents ne sont pas conçues pour de telles forces.”