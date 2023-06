Une femme britannique risque 28 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir obtenu des pilules abortives par courrier après 10 semaines

Une femme au Royaume-Uni a été condamnée à 28 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir obtenu des pilules abortives au-delà de la limite légale du pays.

La mère de trois enfants, âgée de 44 ans, a reçu les pilules par courrier dans le cadre d’une politique introduite pendant la pandémie qui permettait de fournir des médicaments abortifs après une consultation à distance jusqu’à 10 semaines, selon le Gardien.

La femme, qui reste non identifiée, devrait purger la moitié de sa peine en détention et le reste sous licence.

Elle a plaidé coupable en mars d’avoir obtenu des pilules abortives en violation de la loi de 1861 sur les infractions contre la personne, bien qu’elle ait plaidé non coupable de destruction d’enfants.

UN HOMME ROYAUME-UNI A AMENDE POUR AVOIR PRIÉ EN SILENCE À L’EXTÉRIEUR D’UNE CLINIQUE D’AVORTEMENT: RAPPORT

Elle a affirmé qu’elle n’était pas en mesure de savoir jusqu’où elle en était dans sa grossesse parce qu’elle n’avait pas pu passer une échographie pendant le verrouillage du COVID-19, selon le Guardian.

« Cette affaire concerne la décision tragique et illégale d’une femme d’obtenir un avortement tardif », a déclaré le juge Pepperall, juge chargé de l’affaire. « À mon avis, votre culpabilité était élevée… parce que vous saviez très bien que votre grossesse était au-delà de la limite de 24 semaines, et vous avez délibérément menti pour avoir accès aux services de télémédecine. »

« J’accepte que vous ressentiez des remords très profonds et sincères pour vos actions », a ajouté Pepperall. « Vous êtes rongé par la culpabilité et avez souffert de dépression. J’accepte également que vous ayez un attachement émotionnel très profond pour votre enfant à naître et que vous soyez tourmenté par des cauchemars et des flashbacks en voyant le visage de votre enfant mort. »

Une femme britannique arrêtée pour avoir prié près d’un centre d’avortement avertit que d’autres arrestations pourraient avoir lieu

Le tribunal de Stoke-on-Trent dans le Staffordshire a appris que la femme avait appris qu’elle était enceinte en décembre 2019 et avait eu une consultation par téléphone avec le British Pregnancy Advisory Service (BPAS) en mai 2020.

La femme, qui était enceinte d’environ 28 semaines à l’époque, a sciemment trompé BPAS en affirmant qu’elle était enceinte de moins de 10 semaines, ce qui lui a permis d’obtenir les médicaments abortifs, selon l’accusation. L’avortement en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles est généralement légal jusqu’à 24 semaines, mais doit être obtenu dans un hôpital après le délai de 10 semaines.

Les médecins auraient déterminé que son bébé avait entre 32 et 34 semaines, a rapporté le Guardian.

La défense juridique de la femme aurait fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale et avait montré des remords extrêmes, et qu’elle « ne peut pas se pardonner et que cela la hantera pour toujours ».

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa défense a soutenu que la femme bénéficierait de « la famille et du soutien » au lieu d’une peine privative de liberté, a noté le média.