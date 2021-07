Une femme britannique reste gravement brûlée après un piratage de braconnage d’œufs qui a mal tourné

Nous aimons tous regarder des hacks de cuisine pour gagner du temps dans la cuisine, mais il s’avère que certaines de ces vidéos de hack devraient être publiées avec un avertissement. Une vidéo TikTok similaire est devenue virale et montrait comment un œuf peut être poché à la perfection en le collant au micro-ondes pendant 90 secondes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Sans réfléchir à deux fois à l’astuce du braconnage mal éclos, une femme de 25 ans de la ville anglaise de Farnworth a tenté de pocher un œuf dans son micro-ondes le 2 juillet.

La femme Chantelle Conway a déclaré aux médias locaux qu’elle avait fait bouillir la bouilloire et rempli une tasse avant de casser l’œuf cru dans l’eau et de le mettre au micro-ondes pendant 10 secondes. Elle a ensuite mis une cuillère froide dans l’eau bouillante pour retirer l’œuf poché, mais cela s’est retourné horriblement contre elle. Le contenu de la tasse lui a littéralement explosé au visage alors qu’elle se penchait sur la tasse, la laissant ainsi avec de graves brûlures. Cela s’est produit parce que le choc des températures a fait jaillir l’eau de la tasse.

La victime a partagé son expérience dans une vidéo TikTok qu’elle a publiée le 4 juillet. Dans le clip, on pouvait voir Conway allongé dans son lit avec d’horribles brûlures au visage. Tout son visage et son cou semblaient avoir subi de graves brûlures. Elle a révélé que les brûlures l’avaient laissée hurler de douleur lorsque l’incident s’était produit dans sa cuisine.

Fait intéressant, Conway affirme qu’elle a fait cuire des œufs pochés au micro-ondes au cours des deux dernières années avant que cela ne se passe mal ce mois-ci. Mais maintenant, elle a été tellement traumatisée par le fiasco qu’elle a juré de ne plus jamais manger d’œuf. Plus loin dans le message d’intérêt public, elle a mis en garde les autres cuisiniers à domicile contre le fait de pocher un œuf au micro-ondes. Le message a maintenant reçu plus de 1,2 lakh vues.

