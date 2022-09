Une femme britannique, qui a renoncé à un emploi permanent, gagne 1 000 £ par semaine en tant qu’agent de livraison

Un mode de vie stable avec un emploi bien rémunéré et un chez-soi est une aspiration pour beaucoup. Mais lorsqu’un individu débute sa carrière, il est difficile de trouver immédiatement une stabilité. Les étudiants de première année ont souvent du mal à trouver un emploi bien rémunéré et il leur faut quelques années pour y arriver. Cependant, un jeune britannique de 22 ans a prouvé qu’il s’agissait d’un mythe en ratissant 1 000 £ (environ 90 000 INR selon le taux de change actuel) en une semaine en travaillant pour plusieurs applications de livraison en même temps.

Lad Bible a rapporté qu’Atlanta Martin travaillait comme répartitrice de vols à l’aéroport de Gatwick lorsqu’elle a commencé à trouver des moyens de gagner de l’argent supplémentaire grâce à une agitation parallèle en juillet 2019. La mère d’un enfant de 22 ans a alors décidé de signer comme chauffeur-livreur, car elle pouvait réussir avec son travail et son style de vie actuels.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Cependant, la femme s’est rendu compte qu’elle pouvait gagner beaucoup plus d’argent simplement en étant responsable de la livraison à plein temps et gagner près de 1 000 £ par semaine en travaillant 11 heures par jour. Cela l’a amenée à quitter son emploi stable deux ans plus tard en 2021. Atlanta, qui est de Worthing, West Sussex, a déclaré au média qu’elle était vraiment heureuse de faire le travail à plein temps car elle peut choisir ses heures et gagner le même qu’avant. ou plus, selon ses besoins. “C’était un risque car la livraison est indépendante et l’argent n’est pas garanti, mais je n’ai aucun regret et ça marche très bien !”, a-t-elle ajouté.

Atlanta a choisi de gagner de l’argent supplémentaire lorsqu’elle était en congé de maternité. Elle a déclaré qu’il devenait difficile pour elle de continuer à travailler à l’aéroport en raison des horaires de travail et des horaires de travail rigides. Cela l’a amenée à quitter son emploi et à travailler comme agent de livraison à la place.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici