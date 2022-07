Une femme britannique qui a passé plus de 100 tests de conduite pour des personnes aux prises avec l’anglais emprisonnée

Une femme du Royaume-Uni qui a passé plus de 100 tests de conduite pour d’autres personnes a maintenant été emprisonnée. Inderjeet Kaur, qui a 29 ans, a admis avoir passé environ 150 tests de conduite, théoriques et pratiques, pour les apprenants entre 2018 et 2020 et leur avoir facturé 800 £, soit environ 76 374 roupies chacun.

En conséquence, elle a été emprisonnée pendant huit mois à Swansea Crown Court. Selon YorkshireLive, le tribunal a appris que Kaur avait commis les infractions dans toute l’Angleterre et le Pays de Galles, y compris à Swansea, Carmarthen, Birmingham et autour de Londres.

Elle a été exposée lorsque le personnel des centres a commencé à soupçonner qu’elle se faisait passer pour d’autres candidats. Après cela, une saisine de la Driver and Vehicle Standards Agency a été donnée et une enquête a été lancée par des détectives du sud du Pays de Galles.

Le juge Huw Rees a déclaré au tribunal qu’elle aurait probablement pu gagner une fortune d’une valeur de 120 000 £, soit 1,14 crore de roupies indiennes, avec ce stratagème. Selon les médias, l’unité régionale du crime organisé du sud du Pays de Galles, Tarian, a découvert qu’elle proposait de passer les tests de conduite pour les candidats qui avaient des difficultés avec la langue anglaise.

L’inspecteur-détective en chef Steven Maloney, qui a dirigé l’enquête, dans un rapport de The Mirror, a déclaré: «Les crimes commis par Kaur contournent le processus d’examen de conduite et, à leur tour, mettent en danger les usagers de la route innocents, en permettant aux automobilistes non qualifiés et dangereux d’avoir licences apparemment légitimes. La sécurité sur nos routes a toujours été une priorité et arrêter ceux qui enfreignent la loi garantit que nous pouvons garder les conducteurs non qualifiés hors de la route.

Elle a en outre ajouté: «En travaillant avec la DVSA, cette enquête criminelle complexe a mis en évidence l’étendue de l’infraction de Kaur qui était purement par cupidité. La délinquance de Kaur a maintenant été stoppée et elle a été traduite en justice, et nous nous félicitons de la peine prononcée par les tribunaux.

Steven a expliqué comment de telles fraudes présentent des risques importants pour le grand public en exhortant le public disposant d’informations sur ces crimes à les signaler à la police.

Caroline Hicks, de la Driver and Vehicle Standards Agency, a déclaré que la priorité de DVSA était de “protéger tout le monde contre les conducteurs et les véhicules dangereux”. “Des tests de conduite et théoriques existent pour aider à s’assurer que les gens ont les connaissances, les compétences et l’attitude nécessaires pour conduire sur nos routes”, a-t-il déclaré.

