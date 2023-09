Une femme britannique perd presque la vue après que des lentilles de contact lui ont causé un ulcère à l’œil

Au Royaume-Uni, une femme de 25 ans a failli perdre la vue après avoir développé un ulcère à l’œil. BBC signalé. Selon les médecins, l’ulcère était dû à ses lentilles de contact. Notamment, Steph Carrasco souffrait de démangeaisons aux yeux, à la suite de quoi elle a consulté un ophtalmologiste. Elle pensait simplement qu’elle souffrait d’une certaine irritation due à une utilisation quotidienne par contact.

Cependant, son problème s’est avéré beaucoup plus grave puisque l’ophtalmologiste lui a dit qu’elle avait des « bactéries agressives » dans son œil, qui étaient à l’origine de l’ulcère de la cornée. Son optométriste l’a ensuite orientée vers un hôpital ophtalmologique spécialisé. Elle a passé une semaine à l’hôpital, avec 72 gouttes d’antibiotiques administrées quotidiennement dans son œil dans le but de réduire l’ulcère.

Mme Carrasco a déclaré : « Au moment où j’ai été admise à l’hôpital, je pouvais à peine voir. C’était terrifiant. C’était terrifiant. Heureusement, Jack et l’équipe ont été exceptionnels. Il s’est assuré que je ne quittais pas le magasin Specsavers jusqu’à ce qu’il ait pris des dispositions avec l’hôpital et m’a rassuré pendant cette période incroyablement stressante. Il réfléchissait rapidement et minutieusement – ​​je ne pourrais pas être plus reconnaissant. »

Malgré la dose quotidienne d’antibiotiques, l’ulcère n’a pas guéri, ne laissant d’autre choix au personnel médical que de procéder à une greffe de cornée.

Trois semaines plus tard, sa vision s’est améliorée et on espère qu’elle retrouvera son intégralité d’ici octobre, lui permettant ainsi de retourner au travail. Elle a déclaré : « Le personnel médical de l’hôpital m’a dit que les bactéries présentes dans mon œil étaient si agressives que si elles étaient restées plus longtemps, j’aurais complètement perdu mon œil. »

Selon le Clinique de Cleveland les ulcères cornéens sont généralement causés par une infection ou une sécheresse oculaire sévère, mais ceux qui portent des lentilles de contact peuvent être particulièrement à risque s’ils ne nettoient pas correctement leurs lentilles ou s’ils les laissent trop longtemps. Alors que la plupart des ulcères peuvent être traités avec des antibiotiques ou gouttes oculaires antifongiques, les cas graves peuvent entraîner une perte permanente de la vue par cicatrice.

L’optométriste Jack Brenton, qui a initialement traité Mme Carrasco, a parlé de l’importance de passer un examen de la vue tous les deux ans et de consulter immédiatement un optométriste si les gens ont des inquiétudes concernant leurs yeux ou leur vision.

« Heureusement, Steph est déjà sur la voie du rétablissement et nous espérons que sa vision reviendra à la normale d’ici un mois, mais son histoire illustre pourquoi une évaluation médicale rapide est si cruciale », a-t-il noté.