Une femme britannique licenciée pour avoir pris une pause déjeuner obtient une indemnité de Rs 12 lakh

De nos jours, chanceux sont ceux qui obtiennent un lieu de travail convivial et sans toxicité et un patron de rêve. Beaucoup dans le monde de l’entreprise souffrent sous le joug d’un manager incompréhensif et d’attentes irréalistes de la part de l’entreprise. Cependant, si quelqu’un doit perdre son emploi pour quelque chose d’aussi infime que de prendre son déjeuner pendant les heures de travail, cela devrait vraiment nous faire réfléchir à l’endroit où nous nous dirigeons en tant que société. Une femme au Royaume-Uni a perdu son emploi pour la même raison et a porté l’affaire devant les tribunaux.

Tracey Sherwood, anciennement employée chez Lean Education and Development’ à Dudley, West Midlands, Royaume-Uni, était simplement sortie du lieu de travail pour faire une pause, avec deux autres collègues, pour son déjeuner. Cependant, cela lui a valu la colère de son patron et directeur général Maxine Jones, qui l’a renvoyée de l’entreprise. L’incident lui-même date de 4 ans et a eu lieu en 2018. Ce fut une période difficile pour l’entreprise car l’audit n’avait pas été effectué correctement et de nombreuses incohérences dans le modèle de travail avaient été reconnues.

À cette époque, Tracy a été promue et nommée responsable de la conformité. La pression au travail était assez déraisonnable et il y avait des rumeurs selon lesquelles l’entreprise pourrait également fermer. C’est à ce moment-là que Tracey est sortie pour sa pause déjeuner et a perdu son emploi pour la même raison que Maxine estimait qu’il aurait fallu donner la priorité au travail pendant ces périodes difficiles pour l’entreprise.

Tracey a finalement porté l’affaire devant les tribunaux et une audience a eu lieu au tribunal du travail. Bien que Maxine ait soutenu que Tracy n’aurait pas dû sortir déjeuner pendant que l’entreprise était en difficulté et l’a même accusée d’être malhonnête envers le travail, le verdict du tribunal était en faveur de Tracey. En raison du licenciement abusif de Tracy, elle a obtenu une indemnité de Rs 12 lakh.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici