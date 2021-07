Une femme britannique est licenciée pour avoir appelé un malade pour assister à la demi-finale de l’Euro Cup 2020

Le championnat Euro 2020 a certainement été un événement qui a saisi le monde entier alors que les fans ont pris parti pour soutenir leurs pays et leurs favoris. Les fans de football britanniques étaient également tout à fait sûrs que « ça rentre à la maison ». Cependant, une fan euphorique qui a fait tout son possible pour exprimer son amour pour le football a fini par perdre son emploi. Selon un reportage de Manchester Evening News, Nina Farooqi n’était pas disposée à manquer d’assister au match de demi-finale de l’Euro Cup entre l’Angleterre et le Danemark au stade de Wembley la semaine dernière, après que son amie ait remporté les billets lors d’une tombola. Cependant, Nina savait qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir un congé si elle disait la vérité à la direction, étant donné que le bureau manquait de personnel. Par conséquent, elle s’est rendue malade ce jour-là et a choisi d’assister au match avec son amie.

Nina a rejoint la foule de plus de 60 000 spectateurs à Wembley et a encouragé l’équipe lorsque l’Angleterre a marqué un but égalisateur à la fin de la première mi-temps. Alors que Nina et son amie célébraient le but, elles ont été capturées à la télévision. La caméra a zoomé sur la paire et leurs visages étaient visibles par des millions de téléspectateurs. Une capture d’écran du même cliché de célébration a également été partagée par la présentatrice de télévision Stacey Dooley sur son histoire Instagram. Nina a également republié la photo sur son compte Instagram alors qu’elle exprimait sa joie.

Cependant, le bonheur du producteur de contenu numérique pour Composite Prime, une entreprise de terrasses et de revêtements basée dans le West Yorkshire, a été de courte durée.

S’adressant au Telegraph, Nina a déclaré que pendant qu’elle rentrait de Londres à Bradford après le match, son patron l’a appelée pour la licencier. Elle a en outre déclaré à la publication que son patron avait informé qu’ils l’avaient vue au match. Nina a choisi d’être honnête sur la raison pour laquelle elle l’a fait, mais elle n’a reçu aucune sympathie du tout. La femme de 37 ans a déclaré que la licencier de son poste était l’appel de la direction du bureau et qu’elle l’accepte comme la conséquence de ce qu’elle a fait. Même si elle regrette d’avoir perdu son emploi, elle a mentionné qu’elle détestait le regret de ne pas avoir assisté au match historique. Si elle avait le choix, elle recommencerait.

