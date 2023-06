Une femme britannique emprisonnée pour un avortement tardif en confinement

Une femme britannique a été condamnée à un peu plus d’un an de prison pour avoir acquis par tromperie une pilule abortive pendant le verrouillage de Covid-19.

Les procureurs ont déclaré que la mère de trois garçons avait effectué un certain nombre de recherches sur Internet pour savoir comment mettre fin à sa grossesse des semaines avant d’obtenir le médicament.

Elle avait menti sur le stade de sa grossesse pour obtenir le médicament.

Une femme qui a menti sur sa grossesse pour obtenir des médicaments provoquant l’avortement lors d’un verrouillage pandémique au Royaume-Uni a été emprisonnée lundi pendant 14 mois.

Un service de conseil sur la grossesse a envoyé à la femme les médicaments par la poste en mai 2020, la croyant enceinte d’environ sept semaines – bien dans la limite légale.

Mais un tribunal a appris qu’elle avait menti et qu’elle était en fait enceinte de 32 à 34 semaines.

La limite légale des avortements en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles est fixée à 23 semaines et six jours.

LIRE | « Les femmes risquent leur vie »: le débat sur la réforme de l’avortement divise l’opinion namibienne

Les procureurs ont déclaré que la femme, qui avait trois fils, avait effectué un certain nombre de recherches sur Internet entre février et mai 2020, notamment « comment perdre un bébé à six mois » et « comment se faire avorter sans aller chez le médecin ».

Après avoir reçu les médicaments du British Pregnancy Advisory Service (BPAS), elle a accouché, bien que l’enfant ait été déclaré mort suite à un appel aux services d’urgence pour dire qu’une femme était en travail.

« Elle a menti au BPAS sur sa grossesse, alors ils lui ont envoyé les comprimés. Elle a dit qu’elle n’avait pas vu de médecin au sujet de sa grossesse parce qu’elle était gênée », a déclaré le procureur Robert Price à Stoke-on-Trent Crown Court, dans le centre de l’Angleterre.

Il ajouta:

Alors que le bébé n’était pas à terme, elle approchait de ce stade de développement. Des recherches multiples et prolongées sur Internet ont montré un niveau de planification.

Le juge, qui a qualifié l’affaire de « tragique », a prononcé une peine de 28 mois dont 14 mois de détention.

La femme, qui n’a pas été nommée par le tribunal, a plaidé coupable d’avoir administré des médicaments pour obtenir un avortement, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le directeur général de BPAS, Clare Murphy, a déclaré qu’ils étaient « choqués et consternés » par la condamnation et a déclaré que la loi du XIXe siècle utilisée pour la poursuivre, elle et d’autres, avait la « peine la plus sévère au monde ».

LIRE | North Carolina House adopte une interdiction controversée de 12 semaines sur l’avortement

« Il n’y a jamais eu de mandat plus clair pour l’action parlementaire, et le besoin n’a jamais été aussi urgent », a-t-elle ajouté.

« Au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de femmes et de filles confrontées au traumatisme de longues enquêtes policières et menacées d’emprisonnement à perpétuité en vertu de notre loi archaïque sur l’avortement.

« Aucune femme ne pourra plus jamais vivre cela… Les femmes vulnérables dans les circonstances les plus incroyablement difficiles méritent davantage de notre système juridique. »