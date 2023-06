Une femme britannique emprisonnée pour avortement tardif, condamnée à 28 mois

Commentez cette histoire Commentaire

Des groupes de défense des droits reproductifs appellent à des changements législatifs après qu’une femme britannique a été emprisonnée pour avoir interrompu une grossesse en dehors de la limite légale en utilisant des médicaments qu’elle a obtenus par la poste. Carla Foster, une mère de trois enfants âgée de 44 ans, a été condamnée à une peine de 28 mois, le juge ayant ordonné qu’elle soit incarcérée pendant 14 mois, le reste devant être purgé en probation.

Avant la condamnation lundi, les défenseurs du droit à l’avortement et certains experts médicaux avaient exprimé leur inquiétude face à une augmentation récente des enquêtes criminelles sur des avortements tardifs présumés, avertissant qu’une peine sévère pourrait dissuader les patients vulnérables de rechercher des soins médicaux. Pendant ce temps, certains défenseurs de l’avortement ont appelé à la fin de la utilisation à domicile de pilules abortives.

Foster a reçu les médicaments pour l’avortement dans le cadre d’un programme introduit par le gouvernement pendant la pandémie qui permettait aux femmes d’administrer les médicaments à domicile sans consultation en personne.

Le programme a été approuvé pour les grossesses allant jusqu’à 10 semaines. Mais un tribunal britannique a conclu que Foster avait donné au fournisseur de services de télémédecine du British Pregnancy Advisory Service de « fausses » informations selon lesquelles elle était enceinte d’environ sept semaines.

Son historique de recherche sur Internet le jour où elle a administré le premier des deux médicaments abortifs suggérait qu’elle pensait qu’elle en était à environ 28 semaines, a déclaré le juge lors d’une audience de détermination de la peine lundi.

Deux jours plus tard, le 11 mai 2020, elle a pris un deuxième médicament et a accouché d’un bébé mort-né ce soir-là. Un examen post-mortem a conclu que Foster était enceinte de 32 à 34 semaines.

Foster a plaidé coupable en vertu d’une loi datant de 1861 et passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, ce qui, selon les défenseurs des droits à l’avortement, est « la peine la plus sévère au monde ».

Dans ses remarques sur la peine, le juge Edward Pepperall l’a décrit comme un « cas tragique », notant que Foster a été « ravagé par la culpabilité ». Au moment de la résiliation, Foster avait été forcée de retourner vivre avec son ex-partenaire pendant les fermetures de coronavirus en Grande-Bretagne, et avait tenté de dissimuler qu’elle était enceinte de l’enfant d’un autre homme, a déclaré Pepperall.

Alors qu’il reconnaissait son « trouble émotionnel », Pepperall a déclaré que son devoir était d’appliquer les lois telles que déterminées par le parlement du pays. Il a rejeté une lettre, signée par un certain nombre de groupes de santé, dont le Collège royal des obstétriciens et gynécologues et le Collège royal des sages-femmes, qui a été envoyée au tribunal demandant une peine clémente.

« Si la profession médicale considère que les juges ont tort d’emprisonner les femmes qui se procurent un avortement tardif en dehors de la limite de 24 semaines, elle devrait faire pression sur le Parlement pour qu’il modifie cette loi et non sur les juges chargés de l’application de la loi », a déclaré Pepperall. .

« Je n’accepte pas que l’emprisonnement dans cette affaire soit susceptible de dissuader les femmes et les filles de demander légalement des soins d’avortement dans la limite de 24 semaines. Au contraire, on pourrait dire que cela renforcerait la limite de cette loi », a ajouté le juge.

La défense avait fait valoir que Foster avait été empêché de rechercher des soins de santé réguliers pendant les mois de verrouillage du coronavirus en Grande-Bretagne.

Comment les lois sur l’avortement aux États-Unis se comparent à celles d’autres pays

Les avortements sont légaux en Grande-Bretagne jusqu’à 24 semaines – et ne sont généralement pratiqués qu’après cette période si la vie de la mère est en danger ou si l’enfant naîtrait avec un handicap grave, et uniquement sous surveillance médicale dans un hôpital ou une clinique.

Certains groupes anti-avortement soutiennent que les règles britanniques en matière d’avortement sont trop laxistes, notant que de nombreux pays européens limitent les avortements non médicaux au premier trimestre et ont appelé à la fin de l’utilisation à domicile des pilules abortives.

Aux États-Unis, la Cour suprême a préservé en avril l’accès à la mifépristone, pilule abortive largement utilisée, même si la bataille juridique se poursuit. Il est approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis jusqu’à 10 semaines de gestation.

Le British Pregnancy Advisory Service, qui fournit des services d’avortement et des campagnes pour les droits reproductifs des femmes, a déclaré que le nombre de femmes faisant l’objet d’une enquête pénale en vertu de ce qu’il a décrit comme des lois sur l’avortement « cruelles et obsolètes » est en augmentation. Elle organise samedi une marche de protestation à Londres pour exiger des modifications législatives.

« Nous voyons une mère de trois enfants, dont un avec des besoins spéciaux, être emprisonnée à cause d’une loi qui a été écrite dans les années 1800 et qui est tout simplement obsolète pour le pays d’aujourd’hui », a déclaré Stella Creasy, une députée travailliste de l’opposition. a dit sur Sky News, appelant à des réformes juridiques « urgentes ». Elle a déclaré que les lois actuelles nient aux femmes « l’autonomie corporelle ».

« Au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de femmes et de filles confrontées au traumatisme de longues enquêtes policières et menacées d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de notre loi archaïque sur l’avortement », a déclaré Clare Murphy, directrice générale de BPAS. dans un communiqué lundi. « Les femmes vulnérables dans les circonstances les plus incroyablement difficiles méritent davantage de notre système juridique. »