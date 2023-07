Une femme britannique emprisonnée pour avoir provoqué illégalement un avortement sera libérée

Une femme britannique détenue pour s’être fait avorter illégalement alors qu’elle était enceinte de 32 à 34 semaines sera libérée de prison après la réduction de sa peine.

Une femme britannique emprisonnée pour s’être fait avorter illégalement alors qu’elle était enceinte de 32 à 34 semaines sera libérée après que la Cour d’appel a réduit sa peine mardi.

Carla Foster, 45 ans, a été condamnée à 28 mois de prison le mois dernier après avoir reconnu avoir obtenu illégalement des comprimés d’avortement pour mettre fin à sa grossesse en disant à un conseiller en avortement qu’elle était enceinte d’environ sept semaines – bien dans la limite légale.

Mais trois juges de la Cour d’appel de Londres ont réduit sa peine à 14 mois de prison avec sursis, ce qui signifie qu’elle sera libérée et ne retournera en prison que si elle enfreint les exigences fixées par le tribunal.

« C’est une affaire très triste… C’est une affaire qui appelle à la compassion, pas à la punition », a déclaré la juge Victoria Sharp.

Des milliers de manifestants ont défilé à Londres pour exiger la dépénalisation de l’avortement après le prononcé de la peine de la mère de trois enfants.

Les marcheurs ont scandé « Libérez Carla Foster » et ont brandi des pancartes indiquant « l’avortement, c’est la santé » et « contrôler nos corps est le vrai crime ».

La loi de 162 ans interdisant l’avortement a été modifiée en 1967, légalisant l’avortement avec un prestataire autorisé jusqu’à 28 semaines, qui a ensuite été abaissée à 24 semaines en 1991.

Il existe des circonstances très limitées qui autoriseraient un avortement après ce point en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, par exemple si la vie de la mère est en danger ou si l’enfant naîtrait avec un handicap grave.

Le British Pregnancy Advisory Service (BPAS) a envoyé à Foster les médicaments provoquant l’avortement par la poste en mai 2020 à la suite d’une consultation téléphonique en raison du verrouillage de la pandémie.

Après avoir reçu les médicaments et les avoir ingérés, elle a accouché, bien que l’enfant ait été déclaré mort suite à un appel aux services d’urgence.

La directrice générale de BPAS, Clare Murphy, a déclaré cette semaine qu’elle était « choquée et consternée » par la condamnation et a qualifié la loi du XIXe siècle utilisée pour la poursuivre, elle et d’autres, de « peine la plus sévère au monde ».