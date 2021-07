Une femme britannique découvre la retraite après avoir manqué Rs 77 Lakh en 20 ans

Une femme de 100 ans originaire du Royaume-Uni vient de commencer à réclamer sa pension après avoir passé des décennies à penser qu’elle n’était pas éligible et, par conséquent, a raté 75 000 £ (77 39 1117 Rs) au cours des 20 dernières années. Margaret Bradshaw est née à Croydon, au Royaume-Uni, en 1921, mais a vécu et travaillé au Canada pendant 30 ans de sa vie d’adulte. Elle a donc supposé qu’elle n’avait pas droit à la pension de l’État à son retour au pays en 1990.

L’arrière-grand-mère avait droit à la pension de l’État à ses 80 ans en 2001, mais, toujours ignorante de la nouvelle jusqu’à son 100e anniversaire, elle a raté 20 ans de pension. La nouvelle lui a été annoncée par sa fille Helen Cunningham, 78 ans, après avoir lu un article sur des personnes ne réclamant pas leur pension. Elle a découvert plus tard que Mme Bradshaw avait droit à 82,45 £ (Rs 8 461) par semaine depuis son 80e anniversaire. Les citoyens de plus de 80 ans ont droit à la pension, malgré l’absence de cotisations à l’assurance nationale.

La grand-mère de neuf enfants, qui vit dans une maison de soins à Addlestone, dans le Surrey, atteinte de démence, reçoit enfin sa pension hebdomadaire après que sa fille a demandé l’aide de Sir Steve Webb, l’ancien ministre des Pensions. Helen a déclaré au Metro qu’elle n’avait jamais entendu parler d’une pension pour les personnes de plus de 80 ans et qu’elle ne l’a appris qu’il y a quelques semaines. Elle a ajouté que les dépenses des maisons de soins l’avaient rendue nerveuse et que la nouvelle l’avait soulagée, car Bradshaw ne vivait que d’une petite pension de son travail au Canada.

Bien que l’ancienne nounou et employée de l’hôtel ait reçu des paiements antidatés jusqu’à 4 000 £ (Rs 4 12 753), le montant restant est perdu à jamais. Helen a déclaré au média que même si elle est heureuse que sa mère le reçoive maintenant, cela n’aurait pas dû prendre autant de temps pour le découvrir. Elle a ajouté qu’il leur manquait énormément et qu’il y en aurait sûrement plusieurs autres dans le même bateau. Elle a encouragé les autres à se renseigner sur ce à quoi ils ont droit et a exprimé ses remerciements à Webb.

