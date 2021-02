Une BRIT qui risque deux ans de prison à Dubaï après avoir envoyé à son colocataire un message WhatsApp « f *** you » a été autorisée à retourner au Royaume-Uni.

La responsable RH «soulagée», 31 ans, qui ne veut pas être nommée, est de retour chez ses parents à Gloucester et a dit à des amis qu’elle mettait le calvaire «traumatisant» derrière elle.

La femme a été empêchée de quitter Dubaï après avoir été détenue à l’aéroport le 30 janvier.

Elle a été menacée de prison après que son colocataire ukrainien ait déposé une plainte pénale en vertu des lois cybernétiques des EAU à la suite d’une dispute sur WhatsApp.

Les femmes s’étaient disputées sur l’utilisation d’une table de salle à manger qu’elles partageaient en travaillant à domicile pendant la pandémie de Covid.

Mais bien que la femme de 31 ans ait été autorisée à rentrer chez elle, la femme ukrainienne a refusé de retirer sa plainte.

Heureusement, le Britannique s’est échappé avec une amende après que le personnel de l’ambassade du Royaume-Uni ait parlé de son cas à des diplomates des Émirats arabes unis.

Radha Stirling, PDG de Détenue à Dubaï, qui représentait la femme, a déclaré que la couverture médiatique et la pression diplomatique l’avaient amenée à quitter les Émirats arabes unis.

Mme Sterling a déclaré: «Elle est soulagée d’être rentrée chez elle après une expérience très traumatisante où elle savait qu’elle aurait pu être emprisonnée.

« Personne ne devrait avoir à subir ça. »

Plus tôt ce mois-ci, la Britannique, 31 ans, a déclaré au Sun: «Je ne peux pas croire ce que ma colocataire a fait – elle a été si méchante.

«Je l’ai suppliée de retirer sa plainte, mais elle a dit:« Il s’agit d’une affaire pénale ».

«Je n’ai jamais eu de problèmes. Je suis choqué d’avoir été criminalisé pour un échange privé.

S’adressant à une personne détenue à Dubaï hier, la femme a déclaré que le SMS avait été envoyé il y a des mois, mais qu’elle n’avait été arrêtée que lorsqu’elle tentait de quitter le pays.

Elle a déclaré: «Je ne me serais jamais attendu à ce qu’un Européen profite des lois strictes des EAU.

«Nous partagions un appartement et nous étions tous décontractés les uns avec les autres.

«Je n’ai jamais eu de problèmes de ma vie et je suis choqué d’avoir été criminalisé à cause d’un échange privé WhatsApp avec quelqu’un avec qui j’ai vécu.

«Ce qui est pire, les messages datent d’il y a des mois et ce n’est que maintenant, lorsque j’ai expédié toutes mes affaires, réservé un vol et que mon visa est sur le point d’expirer, est-ce que je découvre ce cas.

« J’ai essayé de la supplier d’abandonner l’affaire, mais elle ne semble pas se soucier de l’impact que cela a. »

Son cas est similaire à celui de Laleh Shahravesh, 55 ans, qui en 2019 a été emprisonnée à Dubaï pour avoir qualifié la nouvelle épouse de son ex mari de «cheval» sur Facebook.

Les flics aux EAU détenus pour le poste ont envoyé TROIS ANS avant son arrivée dans le pays.

Laleh, de Richmond, Londres, a finalement été autorisée à quitter Dubaï après avoir payé une amende de 624 £.

Mme Stirling a déclaré: «Les lois sur la cybercriminalité des EAU ont été responsables de nombreuses arrestations de ressortissants étrangers.

« Les visiteurs des EAU peuvent être arrêtés, détenus et poursuivis pour un juron, une déclaration offensante ou un commentaire désobligeant dit dans le feu de l’action, et les lois sur la cybercriminalité des EAU sont extraterritoriales, ce qui signifie que la déclaration aurait pu être faite de l’extérieur de les EAU.

«L’absurdité de ces lois permet aux maris et aux femmes, aux collègues, aux amis, aux écoliers, aux individus vindicatifs et méchants et aux provocateurs de détenir des cartes de prison sur les personnes avec lesquelles ils interagissent, et ils n’ont même pas besoin de les connaître.

Elle a ajouté: « Le bilan humain est souvent inimaginable, surtout lorsque les membres de la famille sont séparés. »