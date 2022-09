Une femme britannique crée une banque alimentaire pour aider les propriétaires d’animaux qui ont du mal à nourrir leurs bébés à fourrure

L’inflation continue d’avoir un impact sur la vie des familles et des ménages à travers le monde. Cela a également conduit de nombreuses personnes à abandonner leurs animaux de compagnie dans les rues et dans les centres de secours. Cependant, Tyesha Muncaster, 24 ans, qui vit dans le Northumberland, en Angleterre, a fait un grand pas pour faire face à cette crise. Elle a mis en place une banque alimentaire pour aider et nourrir les animaux de compagnie.

Grâce à cela, les propriétaires d’animaux de compagnie, qui ne sont pas en mesure de payer les fournitures pour leurs animaux de compagnie, seront aidés. Et en peu de temps, au moins 200 propriétaires d’animaux ont bénéficié de cette banque alimentaire.

Taysha travaille comme spécialiste du marketing numérique et a eu l’idée de créer une banque alimentaire pour les animaux. Elle a partagé une publication sur Facebook dans laquelle elle a donné des sachets de nourriture pour chatons aux propriétaires de chats locaux. Elle a également deux chats de compagnie, nommés Oreo et Milo, qui sont passés à la nourriture pour adultes et elle a donc pensé que quelqu’un pourrait utiliser les sachets restants, au lieu de les jeter, elle a distribué les aliments pour chatons restants à d’autres propriétaires.

Selon les rapports, Tyesha a reçu une bonne réponse à son message, après quoi elle a été inspirée pour créer une banque alimentaire. Elle a lancé une initiative appelée A Helping Paw Pet Food Bank à Ashington pour les propriétaires d’animaux qui ont du mal à nourrir leurs animaux.

Tysha dit en outre qu’elle offre de la nourriture non seulement aux chats mais aussi aux chiens, aux lapins et aux dragons barbus. Les gens peuvent venir ici deux fois par mois et obtenir de la nourriture pendant une semaine à la fois. Les personnes ayant besoin d’aide doivent envoyer un message à la page Facebook ou entrer en contact sur le site Web pour recevoir le colis alimentaire gratuit.

Tysha a maintenant une petite équipe de bénévoles qui aide environ 30 personnes par semaine. Les gens font également appel à des dons de nourriture ou d’argent, afin que le travail puisse continuer.

