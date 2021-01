La dernière vague de stock GameStop qui a secoué Wall Street a laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

Après s’être assis autour de 18 $ il y a trois vendredis, les actions de la société de jeux en difficulté GameStop ont doublé en quatre jours. Il a continué à tirer plus haut, avant de presque doubler mardi, puis de plus que doubler à nouveau mercredi à 347,51 $. Jeudi, il a rendu une partie de ces gains et est tombé à 229 $. Mais c’est toujours un incroyable 1250% au cours des premières semaines de 2021.

Si cela ressemble à Pig Latin pour vous, vous n’êtes pas seul. Des milliers de personnes dans le monde ont été déconcertées par les phénomènes soudains. Et la preuve en est le récit sur les réseaux sociaux d’une journaliste basée au Royaume-Uni qui a été inondée de questions sur la bourse, grâce à son nom plutôt trompeur.

La journaliste londonienne Zoah Hedges-Stocks s’est récemment adressée à Twitter pour clarifier que malgré son nom plutôt révélateur, elle n’avait en effet rien à voir avec les actions.

« Ce n’est pas un compte financier », a écrit Zoah sur Twitter, ajoutant: « Je n’ai aucun conseil commercial ». Elle a en outre ajouté une clarification, au cas où l’on se demanderait, « Hedges-Stocks est mon nom de famille ».

CE N’EST PAS UN COMPTE DE FINANCEMENT. JE N’AI AUCUN CONSEIL DE TRADING.HEDGES-STOCKS EST MON NOM. – Zoah Hedges-Stocks (@Zoah_HS) 29 janvier 2021

La confusion, bien qu’hilarante, n’est pas improbable. En termes financiers, la couverture fait référence à la stratégie de minimisation des pertes et de maximisation des gains dans les transactions financières, en particulier celles impliquant des actions.

La flambée des actions de GameStop devenant une tendance mondiale et soulevant même des questions à la Maison Blanche elle-même, ceux qui souhaitaient investir ou avec de l’argent sur le marché se sont retrouvés dans les succursales pour comprendre ce qui s’était réellement passé.

Au cas où vous vous poseriez la question, tout a commencé lorsque des hedge funds bien connus comme Melvin Capital et Citron Research se sont intéressés aux actions GameStock. Ces fonds sont connus pour cibler les actions qui, selon eux, sont surévaluées en étant à découvert sur les actions.

Les vendeurs à découvert ou les vendeurs à découvert sont ceux qui empruntent des actions et les vendent en espérant que le prix baisserait davantage afin de pouvoir acheter les actions à un prix inférieur et les rendre au prêteur. La vente à découvert est une pratique largement acceptée et est autorisée sur la plupart des marchés à travers les zones géographiques.

Dans le cas de GameStop, les hedge funds avaient joué leurs cartes et attendaient que les actions chutent et fassent une mise à mort. Ils n’avaient aucune idée qu’un groupe en ligne sur Reddit, où les membres échangent des conseils et des idées d’actions, mettrait une clé dans leur plan et la blessure serait si profonde qu’ils finiraient par regarder la faillite.

Dans un groupe Reddit appelé WallStreetBets, les discussions sont pleines d’idées pour le prochain grand commerce à sauter, d’auto-dépréciation et d’une appréciation des paris gagnants et perdants, tant qu’ils sont audacieux. Ils se sont récemment encouragés à continuer d’acheter GameStop et à le pousser toujours plus haut, ou sur la lune. »

Une série d’utilisateurs sur le forum Reddit «Wallstreetbets» a remarqué que GameStop était sous-évalué par le marché et vulnérable à une courte pression. Le faible cours de l’action GameStop a rendu relativement facile pour un grand nombre de personnes d’acheter avec peu d’argent. Au fur et à mesure que le prix de l’action montait et augmentait, de plus en plus de gens ont acheté – à la fois pour déclencher la compression à court terme et parce que le prix lui-même était désormais un moyen de gagner de l’argent.

(Avec les entrées d’AP)