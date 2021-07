Une femme britannique aux prises avec le mélanome mène une campagne sur les risques de surexposition au soleil

De nombreux médecins conseillent aux patients souffrant d’une carence en vitamine D de se prélasser au soleil pendant un certain temps. Les rayons du soleil sont très importants pour renforcer nos os. Cependant, il est très important de comprendre comment une personne doit s’exposer au soleil et pendant combien de temps une surexposition peut non seulement provoquer des coups de soleil temporaires, mais aussi des maladies mortelles. Étant donné que la couche d’ozone de la terre s’appauvrit continuellement, de nombreux rayons ultraviolets nocifs nous parviennent et peuvent causer de graves problèmes de santé, notamment le cancer de la peau.

Jacqui Drake, qui souffre d’un mélanome de stade 4, communément appelé cancer de la peau, sensibilise les gens à l’importance de se protéger du soleil. Récemment, elle a fait équipe avec une patiente atteinte d’un cancer de l’intestin, Sandra Hudson, qu’elle a rencontrée pendant son traitement. Le duo a lancé un livre pour enfants amusant intitulé Aventures au soleil avec Edi, Hassan et Chen. Le livre d’images a été écrit afin de faire passer le message de rester en sécurité au soleil.

Le livre interactif parle de trois enfants qui vivent dans la même rue. L’histoire couvre une semaine dans leurs vacances scolaires et leurs activités de plein air. Le livre de sensibilisation au soleil enseigne également aux enfants les habitudes générales de propreté comme se laver les mains après être allé aux toilettes et se brosser les dents avant d’aller au lit.

Les bénéfices tirés de la vente de ce livre seront utilisés pour aider les personnes qui luttent contre le cancer. Jacqui essaie depuis longtemps de collecter des fonds pour tous les patients atteints de cancer de l’association caritative de l’hôpital britannique de Leeds.

Lors du lancement du livre, Jacqui a déclaré que la plupart des personnes âgées n’éduquaient pas les enfants sur les risques de la lumière du soleil. En envoyant des enfants jouer dans la neige, les gens prennent toutes sortes de précautions, cependant, lorsqu’il s’agit de passer du temps au soleil, un FPS ou un chapeau n’est pas considéré comme important.

Ceux qui brûlent plus facilement au soleil ont plus de chances de développer des maladies. Mais ce ne sont pas seulement ceux qui deviennent cramoisis doivent s’inquiéter, toute personne passant beaucoup de temps au soleil pourrait inviter le danger.

Jacqui dit que même lorsque le ciel est nuageux, il est important de ne sortir qu’après avoir mis de la crème solaire. Le soleil est toujours là et un temps couvert peut être trompeur. Elle veut que les gens comprennent qu’ils doivent toujours protéger leur peau.

