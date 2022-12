Une femme britannique aperçoit une étrange créature près de la plage, Internet l’appelle le monstre du Loch Ness

L’écosystème de la Terre comprend des créatures si diverses que beaucoup d’entre elles sont encore un mystère pour l’humanité, en particulier celles des profondeurs des océans. Maintes et maintes fois, une observation d’une créature inédite dans les profondeurs de l’océan ou sur la plage est signalée, ce qui laisse Internet se gratter la tête, se demandant ce qu’ils regardent.

Un beachcomber déconcerté est récemment tombé sur quelque chose de similaire en se promenant le long d’une plage à Poole, Dorset. Lindsay Freeman n’avait jamais rien vu de tel dans sa vie. Il ressemblait à moitié au plésiosaure éteint par son long cou et sa queue et avait quatre nageoires. Selon le New York Post, Freeman a déclaré que cela avait attiré son attention car il était si inhabituel et grand.

« Je ne pouvais pas penser à un animal qui avait une queue comme un requin, mais aussi des pattes comme une tortue. Il avait aussi l’air d’avoir de petits bras et une tête très étrange », a déclaré Lindsay. Elle a pris des photos de la créature lors de la rencontre, qui a eu lieu le mois dernier, et les a ensuite publiées sur Reddit. Après que les membres de sa famille aient été incapables de déduire ce qu’était la créature, les utilisateurs de Reddit doivent maintenant deviner de quoi il s’agit.

Beaucoup ont suggéré qu’il pourrait s’agir du monstre du Loch Ness, également connu sous le nom de Nessie, une bête mythique qui habiterait le Loch Ness dans les Highlands écossais, selon le folklore écossais. Bien que cette explication soit un peu difficile à accepter, les réalistes n’ont pas tardé à fournir une explication plus crédible, affirmant que la créature était les restes mutilés d’une raie vivant au Royaume-Uni, appelée épine marine. Selon eux, ses ailes ont été coupées et le corps a rétréci, donnant à la raie un aspect bestial.

