Une femme britannique affirme avoir repéré trois crocodiles au large des côtes britanniques lors d’une sortie en famille

Une femme en vacances affirme avoir repéré trois crocodiles nageant au large des côtes britanniques. Selon Scarborough News, la femme nommée Sarah Craven a déclaré avoir repéré des créatures suspectes dans la mer lors d’une sortie avec sa famille dans le North Yorkshire. Apparemment, c’est l’un de ses beaux-fils qui a d’abord remarqué les reptiles et a crié “crocodiles”. Le repérage s’est produit lorsque la famille faisait du trekking le long des falaises du Blue Dolphin Caravan Park entre Filey et Cayton Bay. L’homme de 40 ans a d’abord pensé qu’il devait s’agir d’un groupe de dauphins sautant au-dessus de la surface de l’eau.

Cependant, quelques secondes plus tard, la famille a vu les reptiles apparaître à la surface de l’eau. Sarah Craven a immédiatement cliqué sur les photos de l’événement bizarre. Apparemment, l’homme de 40 ans s’est également déplacé au sommet de la falaise pour mieux voir les créatures. Craven, qui est un maquilleur d’effets spéciaux, a affirmé qu’il y avait trois crocodiles, apparemment deux adultes, et un bébé. Elle a déclaré que le plus grand mesurait probablement 12 pieds de long. Elle a dit à Scarborough News qu’elle avait clairement vu deux jambes à l’avant et deux à l’arrière. En plus de cela, la peau de la créature était un peu bosselée semblable à celle d’un alligator ou d’un crocodile.

Elle a expliqué: «Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir les pattes arrière nager. J’ai vu les deux pattes avant et arrière avec de longues queues pointues bruissant derrière, la peau avait l’air bosselée comme une peau de crocodile ou d’alligator. Nous en avons alors remarqué un plus petit entre les grands. Apparemment, Craven a également mis en ligne une vidéo de l’événement sur Facebook qui a fini par devenir un excellent sujet de discussion en ligne. Alors que certains téléspectateurs ont trouvé l’événement étonnant, d’autres ont cru que Craven s’était trompé en ajoutant qu’il aurait pu n’y avoir que des rochers flottant sur l’eau.

Pendant ce temps, la coordinatrice des Amphibian and Reptile Groups, Royaume-Uni, Angelina Julain, a déclaré qu’il est très peu probable qu’un crocodile erre dans la mer du Nord. Elle a déclaré: “Il est extrêmement peu probable qu’elle ait repéré de vrais crocodiles vivants dans la mer du Nord – aussi belle que puisse paraître l’idée.” Selon Julian, les créatures auraient pu être n’importe quelle créature marine, y compris des morses, des tortues ou des débris flottants.

Même après avoir reçu la contradiction, Craven soutient que les trois créatures étaient définitivement des crocodiles.

