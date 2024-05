Une femme britannique a eu une crise de panique, alors elle s’est tournée vers un thérapeute en IA pour obtenir de l’aide. Lisez son expérience

Le robot IA l’a guidée à travers plusieurs exercices de mise à la terre axés sur sa respiration.

Il va sans dire que nous vivons à l’ère de l’intelligence artificielle. Les possibilités de l’IA sont illimitées et on commence tout juste à les explorer. Aujourd’hui, des millions de personnes se tournent vers l’IA pour l’une des tâches les plus personnelles : la thérapie. Face à une pénurie mondiale de thérapeutes et à une recrudescence des problèmes de santé mentale, ces robots alimentés par l’IA offrent une assistance bon marché, pratique et immédiate.

Récemment, une femme au Royaume-Uni a révélé qu’elle s’était tournée vers un thérapeute en IA lorsqu’elle avait eu une crise de panique, Métro signalé. Racontant son expérience, Molly Pennington a déclaré qu’elle était « carrément cynique » à l’idée de l’utiliser, mais a décidé de lui donner une chance. Elle a d’abord tapé AI Therapy dans Google et cliqué sur le premier lien qui l’a accueillie avec un avertissement : « Ceci ne remplace pas une aide médicale ou professionnelle ».

Elle a ensuite été mise en relation avec un thérapeute en IA qui lui a demandé son nom et comment il pourrait l’aider via des messages automatisés. Mme Pennington a expliqué qu’elle avait une crise de panique. Le robot l’a ensuite guidée à travers plusieurs exercices de mise à la terre axés sur sa respiration. La femme a affirmé que les exercices l’avaient aidée et que ses crises de panique avaient commencé à s’atténuer.

Même si elle a eu une expérience positive, elle n’arrivait pas à se remettre du fait qu’elle ne communiquait pas avec un humain et se sentait un peu mal à l’aise.

Mme Pennington a dit Métro » D’une certaine manière, cela semblait performatif et fallacieux. Je n’ai jamais ressenti ce sentiment en thérapie traditionnelle – même si, certes, cela pourrait être dû au fait que j’ai eu la chance de travailler uniquement avec des thérapeutes fantastiques et parce que je savais qu’ils étaient humains ! »

Elle se demandait également si un thérapeute en IA serait capable de gérer une situation plus compliquée qu’une crise de panique.

» Ne vous méprenez pas, je suis content de l’avoir essayé et cela m’a certainement aidé sur le moment, mais Je ne suis pas sûre d’utiliser à nouveau personnellement la thérapie par l’IA », a-t-elle déclaré.

« Je ne me vois pas demander des conseils généraux, comme si je suis anxieux à propos du travail ou si j’ai une dispute avec un membre de ma famille. Et si j’avais une crise de panique, je pense que je préférerais regarder une vidéo YouTube d’une activité d’échouage guidée », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle a également souligné que la thérapie privée coûte cher et que tout le monde ne peut pas se le permettre.

« Seul le temps nous dira si la thérapie par l’IA est meilleure que rien. J’espère juste que nos plus vulnérables n’en paieront pas le prix pendant que nous attendons une réponse », a-t-elle ajouté.