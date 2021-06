Une femme britannique a combattu le croc pour sauver sa sœur et a plaisanté: « Je suis comme Crocodile Dundee! »

LA Britannique qui a combattu un crocodile à trois reprises dans une rivière mexicaine pour sauver sa sœur jumelle s’est moquée de l’héroïsme et a plaisanté : « Je suis comme Crocodile Dundee !

Georgia Laurie, 28 ans, a raconté son horreur de voir la bête de 7 pieds attraper sa sœur Melissa par la jambe et la traîner dans un rouleau de la mort – la torsion violente, rapide et généralement fatale de la proie de l’animal dans ses mâchoires.

J’ai frappé un crocodile sur le nez avec les deux poings pour sauver ma sœur jumelle… appelez-moi Crocodile Dundee

Melissa et Georgia avaient voyagé au Mexique Crédit : Rex

Elle a déclaré: «Il essayait de l’emmener. Je l’ai frappé dans le nez avec les deux poings et c’était dur, comme frapper une table, mais ça l’a effrayé.

Les sœurs faisaient partie d’un groupe de 25 touristes qui ont été emmenés dimanche dernier par un guide sans licence – nommé localement comme un routard allemand appelé Richie – dans une zone de la lagune de Manialtepec connue pour la nidification des crocs.

La Géorgie a déclaré : « Personne ne nous a prévenus qu’il y avait des crocodiles là-bas. Nous n’avions pas bu, il n’y avait pas d’alcool.

« Nous étions juste là pour nous détendre. Melissa a nagé toute seule et a eu des ennuis. Je ne savais pas ce qui se passait mais j’ai nagé vers elle.

Georgia, une plongeuse qualifiée, a alors repéré un gros crocodile dans l’eau et a vu sa sœur se faire renverser par l’animal.

Elle a déclaré: «Je l’ai vue se faire branler et j’ai vu une tête de croco d’environ deux pieds de long. Le crocodile est parti à la nage, mais revenait sans cesse.

‘JE ME NOIE’

«C’est à ce moment-là qu’il l’a attrapée par la jambe et l’a mise dans un rouleau de la mort. Elle tournait en rond et cela essayait de l’entraîner.

«Je le martelais, et c’est à ce moment-là qu’il m’a attrapé et m’a mordu le bras. Je l’ai frappé avec l’autre main et il m’a laissé partir. C’est arrivé trois fois.

« La bataille de crocs a semblé durer longtemps, mais l’adrénaline a fait son entrée. »

Alors que les jumeaux criaient, leurs amis ont réussi à alerter un deuxième bateau de tourisme, dirigé par le guide expérimenté Gerardo Escamilla Perez, pour les secourir.

Une fois que Melissa a été hissée dans un autre bateau, l’étendue de ses blessures est devenue claire.

Georgia a déclaré: «Elle avait des blessures par perforation partout mais ne saignait pas. Elle dérivait dans et hors de la conscience. Ce qui m’inquiétait, c’est qu’elle crachait du sang et disait : « Je me noie, je me noie ». C’était effrayant, et elle a crié aussi.

Georgia en forme de croco sur Instagram

Melissa et la famille de Georgia s’inquiètent pour les frères et sœurs Crédit : Rex

« J’ai pensé à la façon dont je l’avais vue face contre terre dans l’eau pendant longtemps, alors je m’inquiétais de la quantité d’eau qu’elle avait avalée. »

Les jumeaux, de Sandhurst, Berks, ont été emmenés dans un hôpital de Puerto Escondido, où Georgia a été soignée pour des marques de morsure et des entailles à la main droite et au poignet, et des égratignures sur ses jambes.

On a découvert que Melissa avait un poignet fracturé et des lacérations à l’estomac, mais les médecins craignaient surtout qu’elle ait développé une septicémie, ou un empoisonnement du sang, dans ses blessures.

Georgia a déclaré: «Les médecins étaient inquiets à ce sujet et ils s’inquiétaient pour ses poumons parce qu’ils pensaient qu’elle avait peut-être contracté une pneumonie à la suite d’une infection.

« J’ai dû signer des papiers disant que le traitement pouvait avoir lieu, ce qui incluait un coma artificiel. C’était effrayant, parce que cela semblait aller et venir.

La semaine dernière, Melissa s’est réveillée de son coma et devrait maintenant rester à l’hôpital jusqu’à deux semaines.

‘HEUREUX D’ÊTRE EN VIE’

Georgia a déclaré : « Elle a réussi à demander ce qui s’était passé. On lui a retiré un tube de la gorge et elle a très mal mais est contente d’être en vie.

Et hier, Melissa a envoyé un message vocal, disant : « Je suis extrêmement reconnaissante d’en être sortie vivante et d’avoir fait en sorte que Georgia se batte pour moi. Donc j’en suis très content. »

Bandaged Georgia, qui séjourne actuellement dans une auberge de jeunesse pour routards, a déclaré que les sœurs souhaitaient poursuivre leur tour du monde, qu’elles ont commencé en mars.

Elle a ajouté : « Melissa a un poignet fracturé qui va prendre plus de temps à guérir que ses autres blessures et elle pourrait aussi bien récupérer ici plutôt que de s’ennuyer à la maison.

« Nous n’allons certainement pas terminer notre tournée mondiale. Nous voulons continuer. Je peux bien récupérer ici et elle aussi.

Pendant ce temps, les parents frénétiques des jumeaux, Sue, 62 ans, et Sean, 63 ans, ont essayé d’organiser un voyage pour être aux côtés de leur fille à l’hôpital.

La bête de 7 pieds a attrapé Melissa par la jambe Crédit : Shutterstock

Ils prévoient maintenant de s’envoler pour le Mexique la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, la facture médicale des filles a atteint 11 000 £, mais une page GoFundMe a permis de récolter plus de 43 800 £ pour la famille.

L’un des amis routards de Géorgie, le jeune voyageur allemand Max Lorijn, a déclaré : « C’est une fille tellement courageuse et fantastique. Je suis reconnaissante qu’elle ait eu un bon résultat et j’espère que sa sœur continuera d’aller bien.