Une femme brise les tabous en étreignant ses poils de poitrine dans un mouvement « pouvoir »

La stigmatisation des poils dans les normes de beauté a fait croire aux femmes qu’elles ne sont pas féminines. Défiant ce stéréotype, de nombreuses personnalités célèbres, que ce soit Cara Delevingne, Emily Ratajkowski, Malaika Arora ou Kareena Kapoor, sont devenues le porte-drapeau de la positivité des poils corporels. Cependant, il est indéniable qu’une majorité de femmes ressentent encore le besoin de s’épiler pour atteindre le standard de beauté idéal dans la société.

Comme largement annoncé par l’industrie de la beauté, seuls les cheveux sur le dessus de la tête des femmes sont admirés et adorés, que ce soit à la télévision, dans les journaux ou dans les magazines. Tout ce qui est en dessous est considéré comme excessif, indésirable ou non féminin. La culture de la beauté est si profondément enracinée que de nombreuses femmes doivent combattre de nombreux démons pour accepter leur corps naturel.

Cependant, l’artiste visuelle Esther Calixte-Bea a brisé tous les stéréotypes en partageant son histoire personnelle de défis dus à une poitrine velue dès son plus jeune âge. La jeune femme de 25 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler un sentiment d’insécurité et de dépression face à son apparence. Esther a souligné que les femmes peuvent avoir les jambes, les aisselles, la poitrine et la barbe poilus tout en restant belles.

Dès son plus jeune âge, Esther s’est jugée indésirable et a choisi de porter des vêtements qui masquaient ses poils de poitrine pour s’adapter au standard de beauté acceptable de la société.

L’artiste visuelle a tenté de lui enlever les poils de la poitrine à plusieurs reprises, mais seulement pour les voir devenir plus épais et plus poilus. À un moment donné, Esther a révélé qu’elle se détestait, pleurait pour dormir et se sentait piégée en même temps. Ce n’est que lorsqu’elle a décidé d’arrêter de vouloir être “normale” et a commencé à embrasser son corps naturel qu’elle s’est sentie belle. Elle a créé un projet, à savoir le projet Lavendar de Queen Esie, qui a défié le tabou de la pilosité féminine et de la féminité. Elle portait une robe lavande avec un décolleté plongeant et a montré sa poitrine nue devant la caméra pour la toute première fois avec la devise “nous portons nos poils avec classe”. En juillet, Esther a célébré 3 ans d’embrasser sa beauté naturelle.

Dans une longue note partagée sur Instagram, Esther a déclaré : « Je voulais briser la malédiction dans laquelle je me sentais piégée en me voyant telle que je suis et en aimant ce que je voyais. J’ai choisi de redéfinir la beauté pour moi-même contre tous les mythes selon lesquels les poils du corps étaient laids et insalubres simplement parce que j’étais une femme. Je me suis choisie et je suis une femme poilue fière depuis. Je suis content d’avoir trouvé la guérison et d’avoir pu aider les autres à la trouver aussi. Normaliser les poils du corps féminin consiste à éliminer la honte, que vous souffriez ou non d’un trouble hormonal. Les humains ont des poils et personne ne devrait en avoir honte. Choisissez-vous.

Un barrage d’internautes s’est manifesté pour soutenir sa cause, alors que beaucoup ne pouvaient pas croire que cela faisait déjà 3 ans qu’elle avait commencé son voyage de positivité des poils, une section d’Internet a également versé un immense amour et des éloges pour elle.

