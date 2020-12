L’année dernière, Pratiksha Das a fait la une en devenant la première et la seule femme conductrice du MEILLEUR service de bus de Mumbai. Aujourd’hui, Pooja Devi est devenue la première femme conductrice de bus au Jammu-et-Cachemire. La mère de trois enfants a pris le contrôle du volant d’un bus de passagers jeudi, une nouvelle histoire s’est faite.

Originaire du village de Sandhar-Basohli dans le district de Kathua, Devi a conduit le bus de sa ville natale à Jammu sur sa route inaugurale pour inspirer de nombreuses femmes à la profession.

Selon un India Today rapport, Pooja Devi, mère de trois enfants, a transporté des passagers sur la route Jammu-Kathua avec son fils qui l’accompagnait alors qu’elle conduisait le bus de passagers jusqu’à sa destination. Son premier voyage en tant que chauffeur, propagé comme une traînée de poudre, des photos et des vidéos d’elle au volant du bus sont devenues virales sur les circuits des réseaux sociaux.

Le ministre de l’Union, le Dr Jitendra Singh, s’est rendu sur Twitter et a écrit: «Fier d’avoir du district de Kathua, Jammu-et-Cachemire, la première femme chauffeur de bus Pooja Devi.

S’adressant à Channel, Pooja a déclaré qu’elle a toujours voulu devenir chauffeur de camion, tout en regrettant de ne pas pouvoir recevoir une éducation appropriée. «Ma famille n’a pas pu m’éduquer, mais j’ai décidé de me lancer dans la conduite automobile», a-t-elle ajouté.

Elle a également raconté sa lutte pour devenir chauffeur de bus et les difficultés auxquelles elle a dû faire face de sa propre famille et de sa société pour réaliser son rêve. Devi, dans la trentaine, a déclaré qu’elle avait appris la conduite de camions auprès de son oncle maternel Rajinder Singh et avait ensuite demandé un permis de conduire des véhicules lourds.

Elle conduisait initialement des voitures, puis est devenue monitrice de conduite et a également conduit des taxis pour gagner sa vie. Mais elle a ensuite décidé de conduire des véhicules lourds et, parfois, elle avait l’impression que personne ne lui donnerait un bus à conduire. «Mais le syndicat des bus Jammu-Kathua a fait confiance à moi», a-t-elle déclaré.

«Les femmes pilotent des avions de combat maintenant. Je voulais briser le tabou selon lequel seuls les hommes peuvent conduire des bus de passagers, ‘The Times of India cité dit-elle. Elle a également ajouté qu’elle souhaitait envoyer un message à toutes les femmes qui souhaitent postuler à des « emplois stimulants » ainsi qu’à ces familles qui ne laissent pas les femmes réaliser leurs rêves.

Pooja Devi a également déclaré qu’elle avait le soutien des conducteurs de bus masculins ainsi que du public qui ont apprécié sa décision de prendre la conduite automobile en tant que profession.