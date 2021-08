Une femme brandit un AK-47 par la fenêtre d’une voiture à grande vitesse dans un San Francisco sans foi ni loi alors que les flics saisissent un véhicule

Une photo CHOQUANTE montrant une femme brandissant un AK-47 dans une voiture roulant à vive allure à San Francisco a suscité l’indignation jeudi – alors que les flics saisissaient le véhicule.

Le mois dernier, la police de San Francisco a cité une «spectacle illégal» qui présentait une photo d’une femme jetant un coup d’œil effronté par la fenêtre du passager avant d’un Cadi tout en agitant le fusil mortel et le long magazine.

La police de San Francisco a déclaré que cette femme jetant un coup d’œil effronté par la fenêtre du passager avant d’un Cadi tout en agitant le fusil mortel et le long magazine faisait partie d’un sideshow illégal le 11 juillet Crédit : Twitter

La voiture à partir de laquelle la femme pointait l’arme a depuis été retrouvée et confisquée par les flics de San Francisco mercredi Crédit : Twitter

« Le 11 juillet 2021, lors d’un événement parallèle illégal à Barneveld & McKinnon, un passager s’est penché d’une Cadillac tenant un AK-47 », a déclaré la ville. Traffic Company a publié sur les réseaux sociaux l’incident du Far West.

La voiture à partir de laquelle la femme pointait l’arme a depuis été retrouvée et confisquée par des flics mercredi, selon le communiqué.

On ne sait pas si la femme non identifiée portant une arme à feu ou le conducteur ont également été attrapés.

Les sideshows ont criblé la Bay Area depuis les années 1980.

Ils sont définis comme des démonstrations de voitures ou des courses non autorisées attirant des centaines de spectateurs sur des terrains vagues ou des intersections publiques.

De telles expositions de vitesse sont un crime en vertu du code des véhicules de Californie et ont justifié le service de police d’Oakland pour former sa propre unité de spectacle, selon KRON4.

L’image armée de la femme a déclenché une fureur généralisée sur les réseaux sociaux.

« Bagdad près de la baie », a écrit John Andrews sur Facebook.

« La triste réalité est que le plus qui va arriver est la perte de la voiture. »

Gary Arden a écrit sarcastiquement: « Eh bien, au moins, ils ont saisi le véhicule, blâment évidemment la voiture et non le passager penché tenant le fusil illégal !!! »

Un autre commentateur a noté que la cascade aurait pu devenir mortelle.

« Une bosse sur la route pour remplir le compartiment moteur et la timonerie [sic] plein de plomb », le tweet posté par @Drayzze_2 lit.

« Et je pensais que CA avait interdit les magazines à haute capitalisation comme ce 30 rounds », @The_AZ_Warrior a écrit.

Un autre a comparé le jeu de tir de la femme à la refonte d’une scène de la série The Matrix.

« Ils étaient juste en train de filmer un remake de Matrix Reloaded », Nikita Bier a tweeté.

Les incidents de violence armée dans la ville ont totalisé 119 crimes au premier semestre 2021 – le plus élevé en six ans et plus du double du premier semestre de l’année précédente, selon NBC Bay Area.