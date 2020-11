Une femme brandissant un couteau donne des coups de pied et harcèle un rabbin de Vienne dans un incident antisémite largement condamné

Un rabbin d’Autriche a été agressé par une femme qui aurait crié des slogans antisémites en sortant un couteau et en lui donnant un coup de pied à la jambe. Les hauts responsables autrichiens ont condamné l’incident.

L’attaque s’est produite à Vienne jeudi après-midi. La femme, décrite comme étant dans la cinquantaine et portant un manteau gris, a confronté le rabbin sans raison apparente. Elle a sorti un couteau de son sac à main et a donné un coup de pied à la jambe de l’homme, puis a arraché sa kippa et s’est enfuie, a déclaré la police. Selon certains rapports, ellea crié «Massacre tous les juifs» pendant l’incident.

L’attaque a été condamnée par les hauts responsables du gouvernement. Le chancelier Sebastian Kurz a publié une déclaration, affirmant que les Autrichiens «Nous devons combattre l’antisémitisme avec toute la détermination et faire tout ce que nous pouvons pour rendre la vie juive sûre ici en Autriche.» Le ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré qu’il avait ordonné une sécurité accrue des synagogues et s’était engagé à mener une enquête rapide.

Oskar Deutsch, le chef de la communauté juive de Vienne (IKG), a qualifié l’incident de «dérangeant», mais a assuré que le peuple juif n’en serait pas intimidé.

Le rabbin n’a pas été physiquement blessé lors de l’altercation. L’identité de la femme n’a pas été établie vendredi.

