Une femme blessée par un ours polaire sur les îles norvégiennes du Svalbard

La femme, qui n’a pas été identifiée, faisait partie d’un groupe de 25 personnes qui campaient à Sveasletta, dans la partie centrale de l’archipel du Svalbard, situé à plus de 800 kilomètres (500 miles) au nord du continent norvégien. Le camping était situé en face d’un fjord de Longyearbyen, la principale colonie de l’archipel arctique du Svalbard.

COPENHAGUE, Danemark – Un ours polaire a attaqué lundi un camping dans les îles arctiques éloignées du Svalbard, en Norvège, blessant un touriste français, ont annoncé les autorités, ajoutant que les blessures ne mettaient pas sa vie en danger.

« La Française a été blessée à un bras. Des coups de feu ont été tirés sur l’ours polaire, qui avait peur de la zone », a-t-il déclaré. Plus de détails sur ses blessures n’ont pas été divulgués. Elle a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de Longyearbyen.

Le principal journal de l’archipel arctique, Svalbardposten, a déclaré que la victime était une femme dans la quarantaine et a cité le responsable de l’hôpital local Solveig Jacobsen disant que la femme avait été légèrement blessée.

Bredli a déclaré que l’ours polaire avait été blessé et que “nos gens sur place réfléchissent à ce qu’il faut en faire”.

Le Svalbard est parsemé d’avertissements concernant les ours polaires. Les visiteurs qui choisissent de dormir à l’extérieur reçoivent des avertissements sévères des autorités indiquant que les gens doivent porter des armes à feu. Au moins cinq personnes ont été tuées par des ours polaires depuis les années 1970. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2020, lorsqu’un Néerlandais de 38 ans a été tué.

On estime que 20 000 à 25 000 ours polaires vivent dans l’Arctique.

En 2015, un ours polaire a traîné un touriste tchèque hors de sa tente alors que lui et d’autres campaient au nord de Longyearbyen, lui griffant le dos avant d’être chassé par des coups de feu. L’ours a ensuite été retrouvé et tué par les autorités.