Une femme blessée dans une voiture de police du Colorado lors d’un accident de train

Nous avons vu des policiers tuer et mutiler BEAUCOUP de personnes au fil des ans, mais nous ne les avons jamais vus utiliser cette méthode auparavant…

Selon NBCNouvelles, un couple de flics imbéciles du Colorado a de vrais problèmes après avoir laissé une femme menottée mourir potentiellement à cause de leur stupidité flagrante. Deux agents du département de police de Platteville de Fort Lupton ont répondu à un incident de rage au volant qui aurait impliqué une arme à feu. Le conducteur de la voiture suspecte, Yareni Rios-Gonzalez, 20 ans, a été arrêté, menotté et placé à l’arrière d’un véhicule de patrouille pendant que les agents recherchaient l’arme présumée.

Pendant tout ce temps, la voiture de patrouille est garée directement au-dessus de certaines voies ferrées et la loi de Murphy n’a rien sur le type de destination finale qui s’est passé ensuite. Dans la vidéo qui a été publiée par Platteville PD, un klaxon de train peut être entendu retentir tandis que les agents tournent autour de la scène tout en discutant de l’arme à feu potentielle. En quelques secondes, un train à grande vitesse s’est écrasé directement dans la voiture où Rios-Gonzalez était incapable de s’échapper. Appuyez sur lecture ci-dessous…

Rios-Gonzalez a été grièvement blessée à la suite du violent accident et son avocat, Jonathan Stine, a déclaré qu’elle avait perdu des dents, s’était cassé le bras gauche, s’était fracturé plusieurs côtes et avait subi des blessures à la tête et aux jambes. Hier, elle était toujours à l’hôpital. Mieux vaut croire qu’un gros procès est en route. Stine a décrit la conduite des officiers comme «d’une négligence indescriptible».

“C’est potentiellement criminel et au-delà de ma compréhension, comment cela pourrait arriver de la façon dont cela s’est passé”, a-t-il déclaré. « C’est indescriptible. Vous ne pouvez pas le décrire à moins de le voir réellement – ​​à quel point c’était irresponsable.

Nous espérons qu’elle prendra chaque centime rouge que leur ville a à donner.