Une femme blanche porte Blackface à Aurora Target et Starbucks

Cette… dame… est complètement folle et devrait être traitée comme telle.

Selon un TMZ rapport, Ersilia Campbell est entrée dans un magasin Target à Aurora, dans le Colorado, vêtue de Blackface et a commencé à harceler agressivement un employé. Campbell a accosté le travailleur non identifié et a demandé à savoir où se trouvait la section «Pride». Après avoir appris que le mois de la fierté était terminé (c’était en juin), Campbell a lancé une diatribe alt-right parfumée à MAGA, imprégnée de Fox News, sur la façon dont la communauté LGBTQ a détourné le drapeau américain si sacré en faveur de le drapeau arc-en-ciel.

Nous vous avons dit que cette… dame… est folle.





L’employée a été clairement offensée par la rencontre et ne s’est pas mordue la langue en réprimandant la chauve-souris Becky. Cependant, si cela ne suffisait pas, Campbell a ensuite dit à la femme que porter Blackface n’était pas différent que lorsque Lester Holt s’est déguisé en Susan Boyle pour Halloween un an.

Campbell a ensuite emmené son aKKKt raciste au Starbucks situé à l’intérieur de la cible et a sauté sur Facebook en direct pour dire à ses abonnés qu’elle cherchait un emploi… à Blackface.





La raison pour laquelle cette… dame… cherchait un emploi, c’est parce qu’elle a été licenciée de son précédent concert avec le service postal des États-Unis, où elle a dû faire un coup similaire. Ils ont mis sa photo sur la porte avec le message suivant :

L’ancienne employée Ersilia Campbell s’introduit sur la propriété de la poste américaine. Si vous voyez cette personne sur la propriété postale, appelez d’abord le 911, puis contactez le service d’inspection postale des États-Unis.

Quand tout a été dit et fait, le département de police d’Aurora a emmené cette fille menottée en garde à vue.