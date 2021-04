Une femme BLANCHE a été licenciée de son travail après avoir été filmée en train de dire à son voisin noir « vous n’êtes pas de la bonne couleur » – alors qu’elle portait son badge personnel.

L’employée de la banque alimentaire a déclaré à Laquetta Good qu’elle la considérait comme un «n-mot» lors d’une confrontation houleuse filmée à Colonial Heights, en Virginie.

La femme blanche a été filmée en train de dire à son voisin noir « vous n’êtes pas de la bonne couleur » Crédit: Facebook / Quetta Good

Laquette Good a déclaré qu’elle « se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison » après la confrontation en Virginie Crédit: Facebook / Quetta Good

La dispute n’a pas eu lieu pendant que la femme travaillait et a apparemment éclaté à la suite d’un différend en cours car les enfants des deux mères ne s’entendent pas, rapporte le Daily Mail.

La femme blanche, qui portait un badge portant le nom Hilary, peut être entendue crier dans le clip depuis le trottoir à son voisin se tenant sur son porche.

« Regarde-moi. Regarde-moi gérer ça, » crie-t-elle.

« Tu n’as pas la bonne couleur, chérie. »

Quand Laquetta a alors demandé si son voisin la considérait comme un « n-mot », elle a répondu « oui, tu l’es ».

La mère de deux enfants Laquetta dit qu’elle se sent comme une « prisonnière dans sa propre maison » en raison des tensions mijotantes entre les deux, alimentées en outre par les remarques racistes.

« Elle m’a appelé de nombreux noms auparavant, mais l’entendre raciste m’a vraiment choquée », a déclaré la jeune femme de 30 ans au Mail.

Le PDG de Chesterfield Food Bank a déclaré dans un message qu’il avait le cœur brisé par l’incident et que la femme avait été licenciée Crédit: Facebook / Chesterfield Food Bank

La dispute a apparemment éclaté alors que leurs enfants ne s’entendaient pas Crédit: Facebook / Quetta Good

«Vous devriez pouvoir vous sentir à l’aise dans votre propre maison. Ce n’est pas acceptable.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir en tant que société pour l’égalité. »

L’argument enflammé a été filmé jeudi et publié sur Facebook vendredi, de nombreux téléspectateurs indignés contactant Chesterfield Food Bank – où la femme blanche travaillait – pour parler de leur colère.

Kim Hill, le PDG du centre, a déclaré qu’ils avaient le cœur brisé par l’incident et ont rapidement renvoyé l’employé en disgrâce.

«Nous tenons à remercier tout le monde de nous avoir contactés au sujet de la vidéo et de l’histoire qui ont été publiées ce matin concernant une confrontation entre une personne et l’un de nos employés dans leur quartier», lit-on dans un communiqué de la banque alimentaire.

«Nous, ici à la BFC, avons le cœur brisé de considérer cette conduite comme allant directement à l’encontre de nos valeurs et de nos convictions.

«Nous sommes honorés de servir toute personne dans le besoin avec dignité et intégrité.

«En réponse à cette situation, nous avons licencié cet employé.

« Nous restons déterminés à créer et à offrir un environnement positif, édifiant et encourageant pour notre personnel, nos bénévoles et nos clients. Merci pour votre soutien continu. »