Une femme belge de 90 ans décède après avoir contracté deux variantes de coronavirus en même temps, selon des chercheurs

Le cas a été signalé par des scientifiques belges lors du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, qui s’est tenu en ligne cette année.

Une femme de 90 ans a été admise dans un hôpital d’Alost, en Belgique, début mars à la suite de plusieurs chutes. Elle a été testée positive au Covid-19 le même jour. Elle vivait seule, recevant des soins infirmiers à domicile, et n’avait pas été vaccinée.

Le patient a d’abord eu une « bien » niveau d’oxygène et aucun problème respiratoire. Cependant, sa respiration s’est rapidement détériorée et elle est décédée cinq jours plus tard.

Pendant le traitement, les médecins ont découvert que le patient avait été infecté à la fois par les variantes alpha et bêta de Covid-19, précédemment connues respectivement sous le nom de souches britannique et sud-africaine.

« C’est l’un des premiers cas documentés de co-infection avec deux variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 », Anne Vankeerberghen, auteur principal du rapport et biologiste moléculaire à l’hôpital OLV d’Alost, a déclaré.

Le chercheur a déclaré que le patient avait probablement contracté différentes souches virales de deux personnes différentes, car Alpha et Beta étaient tous deux présents en Belgique à l’époque.

« Malheureusement, nous ne savons pas comment elle a été infectée », dit Vankeerberghen. Elle a ajouté qu’il était difficile de dire si la co-infection a joué un rôle dans la détérioration rapide de la santé du patient.

L’occurrence mondiale de ce phénomène est probablement sous-estimée, en raison du nombre limité de tests pour les variantes préoccupantes et de l’absence d’un moyen simple d’identifier les co-infections avec le séquençage du génome entier.

En janvier 2021, des chercheurs brésiliens ont déclaré avoir trouvé deux patients infectés par deux souches différentes du coronavirus – une variante locale connue sous le nom de B.1.1.28 et une nouvelle souche appelée VUI-NP13L.

