Une femme ayant une déficience visuelle a été à plusieurs reprises pelotée par des ravageurs sexuels prétendant l’aider comme une jubilatoire: « Vous pouvez l’attraper, elle ne peut pas vous voir. »

Angharad Paget-Jones, 27 ans, dit que les tâtonniers l’ont laissée «effrayée» alors qu’elle était avec son chien-guide Tudor.

Angharad Paget-Jones était sortie avec son chien-guide Tudor lorsqu’elle a été pelotée par des pervers Crédit: WNS

Mme Paget-Jones est malvoyante Crédit: WNS

La femme, de Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles, a révélé comment des agresseurs sexuels l’ont attrapée en se faisant passer pour de bons samaritains.

Mme Paget-Jones dit avoir été interpellée en public « plusieurs fois ».

Dans un incident, elle se souvient avoir entendu un groupe de garçons dire « vous pourriez juste l’attraper, elle ne peut pas vous voir de toute façon » – ce qui l’a amenée à se détourner dans un magasin voisin pour des raisons de sécurité.

Les chiffres de l’ONS de 2018 ont montré que les femmes handicapées sont deux fois plus susceptibles d’être victimes d’agression sexuelle que les femmes non handicapées.

‘MEILLEURE ÉDUCATION’

Mme Paget-Jones demande maintenant une meilleure éducation sur la manière dont les personnes handicapées sont ciblées et un meilleur soutien pour ceux qui signalent des problèmes.

Elle dit: «Des hommes ont proposé de me guider et ils ont attrapé le bras opposé et m’ont peloté en même temps.

« C’est vraiment exprès parce que vous ne serrez pas accidentellement. »

La jeune femme de 27 ans a déclaré qu’il y avait eu des moments où elle avait signalé une attaque, mais qu’elle n’avait pas été prise au sérieux.

Mme Paget-Jones a déclaré qu’elle avait été pelotée en public « plusieurs fois » Crédit: WNS

La femme a lancé le hashtag #JustAskDontGrab pour sensibiliser Crédit: WNS

Elle a déclaré: « J’ai signalé un incident à un agent de sécurité dans une gare bien connue de Londres et il m’a juste dit que ma robe n’aurait pas dû être aussi décolletée. »

Mme Paget-Jones a ajouté: « Les femmes handicapées ne sont pas valorisées. Nous sommes simplement considérées comme vulnérables, mais nous ne le sommes pas. C’est la société qui nous rend vulnérables. »

La femme a lancé le hashtag #JustAskDontGrab sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et encourager les personnes handicapées à se manifester si elles ont besoin d’aide.

Elle a dit que la réponse avait été positive, mais « on se dégrade toujours avec le bien » et « certains hommes se sont offensés ».

Un homme lui a dit: « Si vous ne voulez pas d’aide, nous vous laisserons simplement mourir. »

Charlotte Archibald, de Welsh Women’s Aid, a déclaré: «Nous avons constaté que les femmes handicapées au Pays de Galles sont plus susceptibles d’être victimes de harcèlement sexuel plus fréquent que les femmes non handicapées.

« Je pense qu’il est important que nous comprenions qu’aucune femme ne subit de harcèlement sexuel de la même manière et que ces expériences sont souvent liées à d’autres formes d’abus et de discrimination. »

Elle a ajouté qu’écouter les voix des femmes handicapées au Pays de Galles et entendre parler de leurs expériences est essentiel pour empêcher les attaques de se produire et pour améliorer la sécurité des femmes.

Elle appelle à une meilleure éducation pour protéger les femmes Crédit: WNS