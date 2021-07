Une femme avec une petite bosse de bébé donne naissance à des jumeaux, laissant les internautes confus

Tout comme toute expérience liée à la santé dépend d’une personne à l’autre, la grossesse diffère également pour chaque femme, ce qui inclut la taille de la bosse. Et le dernier exemple en est une femme nommée Rebecca Hurley. Hurley avait une très petite bosse de bébé et les gens ne savaient pas qu’elle était enceinte. Mais la femme a révélé qu’elle avait donné naissance à des jumeaux. Hurley, qui est maintenant mère de cinq enfants, a publié des photos et des vidéos de son baby bump sur son compte de médias sociaux.

Même si elle était sur le point de terminer sa grossesse, elle n’avait pas grand-chose en termes de baby bump. Hurley a montré sa bosse de dos et d’angle latéral et les internautes ont été surpris par sa taille. Dans la vidéo, elle a dit que la bosse ne ressemblait pas à grand-chose ni de face ni de dos. « Mais de côté ? Cela ne ressemble toujours pas à grand-chose mais nous y travaillons », a-t-elle ajouté dans la vidéo, selon les rapports.

Dans une autre vidéo, Hurley a partagé son expérience de travail avec le petit ventre et a révélé qu’elle avait donné naissance à des jumeaux. La femme, qui est maintenant mère de cinq enfants, a informé que ses deux jumeaux identiques sont arrivés cinq semaines plus tôt. Heureusement, les bébés filles étaient en bonne santé et pesaient deux kilogrammes. À propos de son petit ventre, Hurley a dit en plaisantant qu’il cachait les bébés. Elle a également partagé son parcours de grossesse sur son compte Instagram.

Les gens ont été stupéfaits et ont partagé leurs réactions après que Hurley les ait informés de ses jumeaux. L’un d’eux s’est demandé comment deux bébés s’inséraient dans son ventre. Une autre a plaisanté en disant qu’elle avait engendré le deuxième bébé de nulle part.

Plus tôt cette année, une femme avait une bosse de bébé assez opposée à celle de Hurley. Amber Cumberland avait une bosse inhabituellement grosse et elle a donné naissance à un enfant, qui s’est avéré être la deuxième plus grande petite fille du Royaume-Uni. Le bébé pesait 12 livres et 14 onces (5,8 kg).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici