Une femme avec une arme-jouet attrape des économies piégées à la banque de Beyrouth

BEYROUTH – Une femme accompagnée d’activistes et brandissant ce qu’elle a dit être un pistolet jouet a fait irruption dans une succursale bancaire de Beyrouth mercredi, prenant 13 000 $ de ses économies piégées. Sali Hafez a déclaré à la télévision locale Al-Jadeed qu’elle avait besoin d’argent pour financer le traitement du cancer de sa sœur. Elle a dit qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises à la banque pour demander son argent et qu’on lui avait dit qu’elle ne pouvait recevoir que 200 dollars par mois en livres libanaises. Hafez a déclaré que le pistolet jouet appartenait à son neveu.

“J’avais déjà supplié le directeur de la succursale pour mon argent, et je lui ai dit que ma sœur était mourante, qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps”, a-t-elle déclaré lors de l’interview. “J’ai atteint un point où je n’avais plus rien à perdre.”

Les banques libanaises à court de liquidités ont imposé des limites strictes aux retraits de devises étrangères depuis 2019, immobilisant l’épargne de millions de personnes. Environ les trois quarts de la population ont sombré dans la pauvreté alors que l’économie du petit pays méditerranéen continue de monter en flèche.

Hafez et des militants d’un groupe appelé Depositors’ Outcry sont entrés dans la succursale de la BLOM Bank et ont fait irruption dans le bureau du directeur. Ils ont forcé les employés de banque à remettre 12 000 dollars et l’équivalent d’environ 1 000 dollars en livres libanaises.

Hafez a déclaré qu’elle avait un total de 20 000 $ d’économies piégées dans cette banque. Elle a dit qu’elle avait déjà vendu bon nombre de ses effets personnels et qu’elle avait envisagé de vendre son rein pour financer le traitement contre le cancer de sa sœur de 23 ans.

Nadine Nakhal, une cliente de la banque, a déclaré que les intrus “ont aspergé d’essence partout à l’intérieur, ont sorti un briquet et ont menacé de l’allumer”. Elle a dit que la femme avec le pistolet avait menacé de tirer sur le directeur si elle ne recevait pas son argent.

Hafez a déclaré dans une vidéo diffusée en direct qu’elle a publiée sur son compte Facebook qu’elle n’avait pas l’intention de faire du mal. “Je ne suis pas entrée par effraction dans la banque pour tuer qui que ce soit ou mettre le feu à l’endroit”, a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour faire valoir mes droits.

Hafez a été célébré comme un héros sur les réseaux sociaux au Liban, car de nombreux habitants de ce petit pays en crise ont du mal à joindre les deux bouts et à récupérer leurs économies. Elle a encouragé les autres à prendre des mesures similaires pour récupérer leurs économies.

Certains des militants sont entrés dans la banque avec Hafez, tandis que d’autres ont organisé une manifestation à l’entrée. Hafez est finalement parti avec de l’argent dans un sac en plastique, ont déclaré des témoins.

Les forces de sécurité qui se trouvaient à l’extérieur ont arrêté plusieurs des militants, dont un homme portant ce qui ressemblait à une arme de poing. Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait également d’un pistolet jouet.

L’incident s’est produit des semaines après qu’un chauffeur-livreur de nourriture a fait irruption dans une autre succursale bancaire à Beyrouth et a retenu 10 personnes en otage pendant sept heures, exigeant des dizaines de milliers de dollars dans ses économies piégées. La plupart l’ont salué comme un héros.

Le Liban s’est empressé pendant plus de deux ans de mettre en œuvre des réformes clés dans son secteur bancaire et son économie décimés. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international sur un programme de relance qui débloquerait des milliards de dollars de prêts et d’aides internationales pour rendre le pays à nouveau viable.

En attendant, des millions de personnes luttent pour faire face aux pannes d’électricité généralisées et à la flambée de l’inflation.