Une femme avec une arme à feu prétendant avoir une lettre pour Joe Biden arrêté près de la Maison Blanche

Dans un incident plutôt choquant, une femme de 66 ans a été arrêtée par les services secrets après avoir été retrouvée portant une arme à feu entièrement chargée dans son véhicule près de la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis. La femme a affirmé qu’elle portait une lettre pour le président américain Joe Biden. Selon la police, une femme identifiée comme Sylvia Hall portait l’arme sans permis. Elle a été détenue par la police pour avoir porté un pistolet sans permis, possession d’une arme à feu non enregistrée et possession de munitions non enregistrées.

Un rapport publié dansNew York Postmentionne que l’incident a eu lieu vers 17h40 au point de contrôle de sécurité près du complexe de la Maison Blanche.

Le rapport mentionne également que la femme de 66 ans était accompagnée d’un homme non identifié qui a également été arrêté pour possession d’un pistolet BB. Le personnel de sécurité a trouvé l’arme après avoir fouillé la voiture dans laquelle ils voyageaient tous les deux. L’arrestation a été faite après que les fonctionnaires ont refusé de croire sa prétention d’avoir une lettre pour le président.

En septembre de l’année dernière, une autre femme soupçonnée d’avoir envoyé un colis contenant du poison ricin à la Maison Blanche a été arrêtée à la frontière entre New York et le Canada. Selon les responsables, elle a été placée en garde à vue par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières. Dans son colis, elle avait écrit une lettre adressée à la Maison Blanche et au président de l’époque, Donald Trump. L’enveloppe a été retrouvée par l’établissement gouvernemental qui vérifie tout le courrier adressé à la Maison Blanche et au président américain. De plus, un fonctionnaire avait confirmé que le même colis avait également été envoyé aux forces de l’ordre dans la vallée du Rio Grande au sud du Texas.

Dans un incident différent, un ancien fonctionnaire de la marine a été arrêté par les autorités en 2018 après avoir accepté qu’il envoyait à Donald Trump et à d’autres personnes de son administration une substance dont la ricine est dérivée. Personne n’a été blessé car le courrier a été attrapé à temps. Quelque chose de similaire s’est également produit en 2014, lorsqu’un homme basé au Mississippi a été envoyé en prison pendant 25 ans pour avoir envoyé des lettres saupoudrées de ricine à Barack Obama et à d’autres responsables.

Pendant ce temps, la situation sécuritaire à Washington est assez tendue depuis l’émeute du MAGA au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Au total, cinq personnes ont perdu la vie après que des partisans de l’ancien président Donald Trump ont attaqué le bâtiment du Congrès.