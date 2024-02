Une femme avec un test Pap négatif a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Avi Grant-Noonan a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus de stade trois après avoir eu une infection à long terme par le VPH. Avi Grant-Noonan

Avi Grant-Noonan avait des saignements anormaux et des règles irrégulières.

Elle a ignoré ce qui s’est avéré être les symptômes d’un cancer du col de l’utérus de stade trois.

Deux tests Pap n’ont pas permis d’identifier son infection au VPH qui dure depuis des années.

Après qu’Avi Grant-Noonan ait eu sa fille en 2007, elle a remarqué qu’elle règles manquantes pendant des mois et avait commencé à saigner de façon intermittente.

Ses symptômes ont duré des années, mais son gynécologue lui a dit de ne pas s’inquiéter et a donné à Grant-Noonan l’impression qu’elle réagissait de manière excessive. Elle les a donc mis de côté et s’est concentrée sur sa fille, qui a des besoins particuliers.

“Je mets ma propre santé en veilleuse”, a déclaré à Business Insider Grant-Noonan, un analyste en planification de marché de 38 ans originaire du Honduras qui vit maintenant à Miami. “Mais à l’époque, je ne voulais pas plus d’enfants, donc ça allait.”

Durant cette période, Grant-Noonan a manqué quelques tâches de routine frottis vaginaux , qui permettent de dépister le cancer du col de l’utérus. Lorsqu’elle a soudainement perdu environ 80 livres en six mois entre 2017 et 2018, elle a attribué cela au fait qu’elle avait commencé à courir deux fois par jour.

Mais Grant-Noonan a été contrainte de donner la priorité à sa santé lorsqu’elle a fait une fausse couche en 2019, quatre mois après le début de sa deuxième grossesse. Elle et son mari avaient commencé à essayer d’avoir un autre bébé en 2017 et ont été surpris de constater qu’ils se débattaient car elle n’avait que 32 ans et avait déjà un enfant.

“Mon corps me faisait en quelque sorte savoir, hé, tu dois comprendre ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Grant-Noonan soupçonnait que les symptômes qu’elle avait mis en tête offraient un indice sur ce qui n’allait pas.

“Je me disais : ‘Je ne me sens pas bien, il se passe quelque chose'”, a-t-elle déclaré. “C’est à peu près à ce moment-là que mon aventure avec le cancer a commencé.”

En 2021, à l’âge de 34 ans, 14 ans après le début de ses saignements anormaux, Grant-Noonan a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus de stade trois.

Éliminer le cancer du col de l’utérus grâce aux vaccins

Les taux de cancer du col de l’utérus diminuent grâce au déploiement de vaccins contre le cancer chez les préadolescents. papillomavirus humain qui est à l’origine de la majorité des cas, l’Organisation mondiale de la santé visant à éliminer la maladie d’ici la fin du siècle. Mais les gens comme Grant-Noonan – qui avait 20 ans en 2006 lorsque les vaccins contre le VPH ont été administrés pour la première fois aux enfants de 11 à 12 ans dans le cadre de la vaccination systématique des enfants aux États-Unis – sont passés entre les mailles du filet.

Grant-Noonan a déclaré qu’elle souhaitait partager son histoire pour sensibiliser à la maladie, encourager les gens à se vacciner ainsi que leurs enfants contre le VPH et à se défendre eux-mêmes auprès du cabinet du médecin.

“Prenez le temps d’aller chez votre médecin si vous pensez que quelque chose ne va pas”, dit-elle. “Et parlez et défendez vos intérêts parce que vous connaissez votre corps mieux que quiconque.”

« Le cancer du col de l’utérus est un tueur silencieux , et vous ne savez pas que vous l’avez jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Donc si, grâce à mon histoire, je peux sauver une vie, je pense que j’ai accompli ma mission dans ce monde », a-t-elle déclaré.

Grant-Noonan dit que ses symptômes n’ont pas été pris au sérieux

Grant-Noonan s’est demandé si son premier gynécologue, qui avait écarté ses symptômes, pensait qu’elle exagérait parce qu’elle est hispanique, ou si elle avait supposé qu’elle était trop jeune pour avoir un cancer du col de l’utérus. Son intuition concorde avec des recherches suggérant que la plupart des médecins aux États-Unis possèdent un certain niveau de biais implicite contre les Hispaniques et les Latinos, comparable à celle vécue par les Noirs.

Elle a décidé qu’il était temps de changer de médecin et elle a trouvé un nouveau gynécologue qui a essayé de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas, en effectuant deux frottis vaginaux en 2020. Mais ils sont revenus négatifs, ce qui peut se produire si l’écouvillon ne détecte que des cellules normales ou ne détecte pas suffisamment de cellules anormales.

En 2021, le gynécologue a réalisé une colposcopie, où le vagin est examiné à la loupe pour repérer les zones de cellules suspectes. À partir de là, il a pu diagnostiquer à Grant-Noonan un cancer du col de l’utérus.

Grant-Noonan a subi deux tests Pap faussement négatifs avant de recevoir un diagnostic de cancer du col de l’utérus. Avi Grant-Noonan

Presque tous les cas de cancer du col de l’utérus, y compris celui de Grant-Noonan, sont causés par un cancer de longue durée. Infection au VPH . Le VPH se propage par voie vaginale, anale ou orale, ce qui rend la vaccination moins efficace chez les adultes qui sont plus susceptibles d’avoir été exposés au virus lors d’activités sexuelles.

Cependant, les personnes non vaccinées contre le VPH courent toujours le risque de développer plusieurs cancers, tels que ceux de la vulve, du pénis, de l’anus et du vagin, même si elles ont déjà eu un cancer causé par le virus. Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent aux personnes âgées qui souhaitent se faire vacciner d’en parler à leur médecin, car ils indiquent que ce n’est pas nécessaire pour toutes les personnes de plus de 26 ans.

Grant-Noonan a eu une infection au VPH non diagnostiquée pendant des années, qui s’est transformée en cancer du col de l’utérus

Une infection au VPH peut déclencher des modifications dans les gènes des cellules qui tapissent le col de l’utérus ou l’ouverture de l’utérus, et les faire croître de manière incontrôlable et se transformer en cancer.

Ce processus peut prendre de 10 à 15 ans, comme l’a montré l’expérience de Grant-Noonan. Pendant cette période, les gens n’ont généralement pas de symptômes, c’est pourquoi les dépistages cervicaux sont importants pour identifier les cellules précancéreuses.

Les symptômes qui peuvent survenir une fois le cancer propagé comprennent des saignements vaginaux après un rapport sexuel et entre les règles, ainsi que des règles plus abondantes ou plus longues que la normale. Une fois que le cancer a progressé, les symptômes peuvent inclure des difficultés ou des douleurs lors de la selle et de l’urine, du sang dans l’urine ou des saignements du rectum, des douleurs au dos ou à l’abdomen, un gonflement des jambes et une sensation de fatigue.

Le gynécologue de Grant-Noonan a déclaré que ses symptômes étaient probablement causés par un cancer, mais a déclaré que sa fausse couche ne l’était pas.

Grant-Noonan a subi plusieurs cycles de chimiothérapie pour traiter son cancer du col de l’utérus. Avi-Grant-Noonan

La sensibilisation au cancer du col de l’utérus donne à Grant-Noonan un but

Une fois le diagnostic posé, Grant-Noonan a consulté un oncologue gynécologique dans les deux semaines.

«Ça a bougé très vite. J’ai passé un TEP, une IRM et un scanner pour déterminer exactement à quel stade j’étais. Au début, il pensait que c’était le premier stade, et je me suis dit : « Oh, parfait. Nous l’avons détecté tôt. Mais en fait, j’en étais à la troisième étape », a-t-elle déclaré.

Le cancer du col de l’utérus a un taux de survie à cinq ans après le diagnostic de 91 % si le traitement commence alors que le cancer ne s’est pas encore propagé à d’autres organes, tombant à 19 % s’il s’est propagé à d’autres organes. Grant-Noonan était au stade trois, ce qui signifie que le cancer s’était propagé aux tissus autour du col de l’utérus, du vagin et de la paroi pelvienne.

La rapidité avec laquelle son cancer devait être traité l’empêchait de conserver ses ovules. “Savoir à 35 ans que j’allais perdre ma fertilité m’a vraiment frappé”, a-t-elle déclaré.

Grant-Noonan a amené le gouverneur de Floride à proclamer janvier Mois de sensibilisation au cancer du col de l’utérus dans l’État dans le cadre de son travail de plaidoyer. Avi Grant-Noonan

Grant-Noonan a subi quatre cycles de chimiothérapie, 52 cycles de radiothérapie externe et cinq cycles de radiothérapie interne, connue sous le nom de curiethérapie – qui, pour le cancer du col de l’utérus, implique mettre une source de rayonnement dans le vagin.

Grant-Noonan a décrit la curiethérapie comme « la chose la plus brutale et la plus barbare qui soit ».

Son traitement a duré trois mois et s’est terminé le 5 novembre 2021. Lorsqu’elle est revenue pour une TEP en janvier 2022, les médecins n’ont trouvé aucun signe de maladie et elle est restée en rémission depuis deux ans.

Éduquer les gens sur le cancer du col de l’utérus et sur la façon de le prévenir grâce à son implication auprès de Cervivant un réseau à but non lucratif de survivantes du cancer du col de l’utérus, a donné à Grant-Noonan un but, a-t-elle déclaré.

« La vie devient parfois folle parce que nous avons tous du travail, des proches, des enfants, des animaux de compagnie. Mais votre santé doit passer avant tout en fin de compte, car une fois que vous tombez malade, le monde s’arrête. Alors planifiez votre test Pap, planifiez vos examens médicaux annuels, ne manquez aucun de ces examens », a-t-elle déclaré.