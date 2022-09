Une cliente a pris des otages dans une banque de Beyrouth en affirmant qu’elle avait besoin de récupérer ses fonds gelés

Une femme libanaise, avec une arme à feu qu’elle prétendait être un jouet, a pris en otage mercredi une succursale de la banque Blom dans le centre de Beyrouth, exigeant de retirer son propre argent d’un compte gelé. Il s’agit de la deuxième prise d’otage en moins de deux mois car la crise bancaire du pays a laissé de nombreuses personnes sans accès à leur propre argent.

En raison d’une pénurie de devises étrangères, les banques refusent d’émettre de l’argent à partir des dépôts des citoyens en devises “fortes”, offrant à la place aux clients des livres libanaises à un taux nettement inférieur aux taux du “marché noir”.

Des vidéos et images circulant sur les réseaux sociaux montrent plusieurs personnes prenant d’assaut la banque. Une femme, identifiée plus tard comme étant Sali Hafiz, est vue en train de sortir une arme et de prendre des otages. Des témoins, dont un photographe de l’AFP, ont affirmé que Hafiz et d’autres intrus avaient également aspergé d’essence et menacé d’incendier la banque.

BEYROUTH : Vidéo d’une autre banque – situation d’otage aujourd’hui alors que la citoyenne Sally Hafez a menacé les employés de la banque avec un faux pistolet pour obtenir son propre argent afin de traiter sa sœur atteinte d’un cancer. Elle aurait reçu 13 000 $ : pic.twitter.com/2aIOnSXxo7 – Joyce Karam (@Joyce_Karam) 14 septembre 2022

Hafiz a diffusé en direct une partie du raid. Dans la vidéo, elle a affirmé qu’elle n’allait pas “tuer quelqu’un ou mettre le feu à l’endroit” et était à la banque pour défendre ses droits et aider sa sœur mourante.

Lire la suite Un faux poste de police démantelé après avoir fonctionné pendant des mois

Alors que plusieurs participants au raid ont été arrêtés par la police sur les lieux, Hafiz a réussi à s’échapper. Dans une interview avec la chaîne de télévision Al-Jadeed après l’incident, elle a confirmé qu’elle avait réussi à retirer 12 000 dollars et 1 000 livres libanaises de son dépôt total de 20 000 dollars. La jeune femme de 28 ans a également révélé que l’arme qu’elle utilisait était un jouet en plastique qui appartenait à son neveu.

Une heure après avoir pris d’assaut la banque, Hafiz s’est rendue sur Facebook pour dire qu’elle était déjà à l’aéroport. « Tout l’État est chez moi pendant que je suis à l’aéroport. Rendez-vous tous à Istanbul ! elle a écrit. Selon des informations non confirmées, elle a été arrêtée peu de temps après avoir publié le message.

Une source de l’association Depositors Outcry a déclaré à Reuters que le groupe avait pris la responsabilité de l’incident.

En août, un homme qui avait retenu en otage des employés d’une autre banque de Beyrouth pendant plusieurs heures pour sécuriser 35 000 dollars de ses économies, a été libéré sans inculpation après que la banque a abandonné les charges.