Une femme avec les “plus grandes lèvres du monde” veut maintenant avoir le menton le plus pointu

L’influenceuse Instagram Andrea Ivanova, de Sofia Bulgarie, a dépensé environ Rs 7,59 lakh pour sa moue pour laquelle elle a subi 32 procédures, malgré l’avertissement de son médecin, a rapporté Mirror. La femme affirme qu’elle a les plus grandes lèvres du monde. Maintenant, elle tente de créer un nouveau record. Pour fêter son 25e anniversaire le mois dernier, Sofia s’est fait remplir la mâchoire et le menton. Tout en interagissant avec Mirror, Andrea a déclaré: “J’aime mes lèvres et je veux ce nouveau disque.”

Au cours de son interaction avec le portail d’actualités, elle a parlé de sa nouvelle opération. “C’était mon anniversaire le mois dernier et je l’ai célébré avec un remplisseur de mâchoire. Pendant que je fais ça, bien sûr, je vais continuer avec mes lèvres », a-t-elle déclaré. L’influenceuse reçoit de l’acide hyaluronique une fois toutes les deux semaines car elle veut entretenir ses lèvres énormes avec des injectables mensuels. Malgré le blocage des narines causé par ses énormes lèvres et les problèmes auxquels Andrea est confrontée en mangeant, Andrea ne prévoit pas d’arrêter de superdimensionner ses lèvres.

Malgré ce que croyait son médecin; l’influenceur est déterminé sur ce qu’il veut. Son objectif est d’avoir le menton le plus allongé et le plus pointu du monde. “Mon médecin a dit qu’il pensait que j’en faisais encore trop avec des produits de comblement dans mon menton. Mais il a dit ceci à propos de mes lèvres. Je suis déterminé à en faire plus car je pense que je dois allonger et affiner mon menton. Je veux tellement ce disque que je suis prête à me battre pour lui », a-t-elle déclaré, a rapporté Mirror.

Andrea dit qu’elle est allée trop loin pour réfléchir à l’argent qu’elle a dépensé en chirurgie. “Il y a eu trop d’injections et il y en a d’autres à venir”, a-t-elle ajouté. Elle a également subi une intervention chirurgicale pour augmenter la taille de sa poitrine.

En raison de son look unique, Andrea a amassé un énorme fan suivant sur Instagram.

