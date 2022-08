Une femme avec des modifications corporelles record pour les jeunes qui se font tatouer et percer

La femme avec le plus de modifications corporelles a conseillé aux jeunes de réfléchir “beaucoup” avant de se faire tatouer et percer, entre autres modifications corporelles. Maria Jose Cristerna, également connue sous le nom de dame vampire, est assise sur le titre de la femme avec le plus de modifications corporelles depuis une décennie maintenant.

À partir d’un très jeune âge de 14 ans, Maria a actuellement 46 modifications corporelles et environ 99 % de son corps est couvert de tatouages. Les modifications vont des dents à crocs, de la langue fendue, des bras et de la tête perlés et des piercings multiples. Elle a même ses globes oculaires tatoués. Elle a environ 50 piercings sur son corps.

Dans une interview avec Guinness World Records, Maria, lorsqu’on lui a demandé des conseils pour les jeunes qui voudraient suivre ses traces, a déclaré: «Le conseil que je donnerais est que vous devez réfléchir beaucoup car beaucoup de choses sont irréversibles. J’aime mon apparence, mais vous devez comprendre qu’il y a des jeunes qui sont très ouverts aux tatouages ​​et aux piercings, et tout.

Elle a ajouté que cela est devenu plus à la mode chez les jeunes. Pour cette raison, il peut perdre le buzz qu’il a encore. «Nous pourrions arriver à un point où ce n’est plus ce que nous voulons et nous pourrions ne plus l’aimer. Donc, vous devez y penser très fort pour l’aimer et le défendre toute votre vie.

Parlant de la modification la plus douloureuse qu’elle ait subie, elle a déclaré que les implants sur sa main et le tatouage du globe oculaire étaient les plus difficiles et les plus douloureux. Maria n’a pas l’intention d’arrêter et souhaite continuer à faire des modifications corporelles jusqu’à ce que sa “santé le permette”.

Maria, en plus d’être une dame vampire dans son passé, est avocate de profession et représente les femmes et leurs droits.

