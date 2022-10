Une femme avalée entière par un python de 22 pieds de long après avoir disparu en Indonésie

Une GRAND-MÈRE qui a disparu dans les bois en Indonésie a été dévorée par un python géant.

La femme, nommée localement Jahrah, 54 ans, a disparu après être sortie chercher du caoutchouc dans la forêt près de sa maison familiale à Jambi, en Indonésie, vendredi soir dernier.

La police et les habitants ont fait une horrible découverte lors de la recherche de Jahrah disparu Crédit : ViralPress

La grand-mère de 54 ans a connu une fin horrible lorsqu’elle est sortie dans les bois pour ramasser du caoutchouc Crédit : ViralPress

Elle a été portée disparue par des proches inquiets après qu’elle n’est pas revenue de sa quête dans la jungle.

Les habitants ont organisé des équipes de recherche et ont commencé à parcourir les forêts denses de la régence de Tanjung Jabung Barat.

Les flics et les résidents sont ensuite tragiquement tombés sur la grand-mère – qui était piégée dans l’estomac gonflé d’un python de 22 pieds de long.

Ils ont repéré le serpent mammouth avec un gros renflement dans le ventre dans une clairière parmi les arbres alors qu’ils chassaient Jahrah le 23 octobre.

Les habitants ont ouvert l’estomac de la bête avant de confirmer leurs craintes – que l’homme de 54 ans ait été avalé entier par le python.

Des images choquantes ont capturé le moment où les restes de la grand-mère ont été horriblement retrouvés en train de pourrir dans le tube digestif du serpent.

La vidéo montre les amis frénétiques de Jahrah acculant le gigantesque python avant d’ouvrir son estomac.

Ils ont ensuite trouvé la petite grand-mère recroquevillée à l’intérieur du serpent gonflé – avant de couvrir les deux cadavres avec une bâche bleue.

Le corps de Jarah semblait être en grande partie intact – tout comme les vêtements qu’elle portait – bien qu’elle ait été dévorée par la créature glissante.

Le chef du village de Terjun Gajah où vivait Jahrah, Anto, a déclaré que le python aurait mordu le gran avec ses redoutables crocs.

Il se serait alors intensément enroulé autour d’elle pour l’étouffer – serrant sa proie avant qu’elle ne devienne incapable de respirer.

Jahrah aurait ensuite été avalé tout entier dans une épreuve atroce qui aurait duré au moins deux heures.

Anto a ajouté: “La victime n’est pas rentrée à la maison après avoir dit au revoir à sa famille pour aller au jardin ramasser le caoutchouc des arbres vendredi.

“Sa famille a alors signalé sa disparition aux autorités locales, et une recherche a été menée depuis.

“Les habitants ont tué le serpent et disséqué le contenu de son estomac.

‘ÉTONNÉ’

“Tout le monde était étonné. Il s’est avéré que la femme que nous recherchions était dans l’estomac du serpent.”

Cela aurait pu prendre des semaines de python pour digérer complètement les restes de Jahrah.

Le responsable a expliqué que l’incident avait semé la panique dans son village au milieu d’une série d’observations de python ces dernières semaines.

Les résidents avaient auparavant tenté d’attraper un serpent de 27 pieds – mais avaient échoué car ils étaient submergés par sa taille énorme.

Anto a déclaré : « Les villageois craignent maintenant que de plus gros serpents soient encore dans la forêt.

“La présence de ce serpent géant a également avalé deux chèvres résidentes.”

L’Indonésie a une grande population de pythons réticulés géants, semblable à celui qui s’est gavé du gran de 54 ans.

Ils vivent dans des forêts isolées, se nourrissent d’animaux sauvages – ainsi que d’humains occasionnellement – et sont considérés comme l’un des reptiles les plus longs et les plus lourds du monde.

En mars 2017, Akbar Salubiro a été coupé de l’estomac d’un python après avoir été mangé vivant sur l’île de West Sulawesi.

Les villageois ont ouvert l’estomac du python pour trouver la grand-mère recroquevillée à l’intérieur Crédit : ViralPress

Des images choquantes ont capturé le moment où le cadavre en décomposition de Jahrah a été retrouvé – avec ses vêtements toujours intacts Crédit : ViralPress