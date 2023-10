Une femme autochtone utilise les affaires pour accroître la visibilité des Autochtones

Une femme autochtone de Sac and Fox a lancé une entreprise pour accroître la visibilité de tous les Amérindiens. En collaboration avec des alliés et des organisations multiculturelles, trois femmes continuent de militer en faveur de la sensibilisation aux peuples autochtones, honorant les sacrifices consentis par leurs ancêtres.

Angelina Hilton dit que grandir dans une société qui oubliait souvent l’existence de sa communauté présentait plusieurs défis.

« Nous ne sommes pas représentés au-delà des années 1900 », a déclaré Hilton. « Et donc, lorsque nous parlons des peuples autochtones dans cet espace ou des entreprises autochtones, vous savez, on ne parle pas de nous au présent. On parle de nous comme si nous faisions partie du passé.

Hilton a eu du mal à embrasser son héritage.

« À l’école, on me taquinait et je suis à moitié italien, alors j’ai décidé de me tourner davantage vers mon héritage italien », a déclaré Hilton. « J’ai grandi loin de mon peuple. J’ai grandi loin de ma grand-mère et nous n’en parlions pas beaucoup.

En rendant visite à ses proches sur la réserve deux fois par an, Hilton se sentait connectée à sa famille mais déconnectée de la culture. Ce n’est que lorsque la perte de sa grand-mère et de son frère aîné a changé son chemin dans la vie.

« Cela m’a conduit sur cette voie : OK, que suis-je censé faire maintenant avec ce que j’ai appris et les histoires ? » » dit Hilton. « Et comment puis-je continuer à transmettre ce genre de choses ? Et cela m’a fait réaliser que je devais changer d’orientation de la culture dominante vers la culture autochtone.

Partageant non seulement les histoires de sa famille, mais créant également une visibilité pour toutes les communautés autochtones, Hilton a lancé l’entreprise « Native Made », axée sur la construction de ponts entre les cultures.

« Soixante-dix-huit pour cent des Américains ne savent rien des peuples autochtones », a déclaré Hilton. « Vous savez, 0,4 % des Autochtones sont représentés dans les médias. Et la majorité des étudiants qui entrent à l’université ne connaissent les peuples autochtones qu’avant les années 1900. »

Conscient du manque d’éducation et de sensibilisation à leur culture, Hilton travaille avec le comité de la Journée des peuples autochtones pour collaborer avec ses alliés afin de reconnaître leur existence.

« Notre invisibilité existe depuis trop longtemps », a déclaré Ronalyn Pollack, coprésidente du comité de la Journée des peuples autochtones. « Nous savions que recevoir la résolution législative nous permettrait d’installer de manière permanente la Journée des peuples autochtones. Alors depuis 2018, notre comité s’est mis au travail et s’est mis au travail.