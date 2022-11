Une femme autochtone poursuit Covenant Health

Une femme autochtone allègue que le racisme et la faute professionnelle au Misericordia Community Hospital d’Edmonton ont entraîné la mort de sa fille.

Pearl Gambler, membre de la nation crie de Bigstone dans le nord de l’Alberta, a déclaré qu’elle était allée voir son obstétricien le 11 juin 2020, car elle était enceinte de 20 semaines et ressentait des douleurs à la colonne vertébrale.

Gambler a déclaré que son médecin lui avait dit d’aller au Misericordia où un lit lui avait été réservé.

Quand elle est arrivée – portant ses cheveux tressés et une chemise qui disait : « Forte. Résiliente. Indigène. – Gambler affirme qu’un employé de l’hôpital lui a dit à plusieurs reprises “il n’y a rien pour toi ici”, et elle a estimé que sa race était un facteur à cet égard.

Après avoir attendu plusieurs heures, Gambler a déclaré qu’elle avait finalement reçu un lit, une échographie et un examen.

Le lendemain, lorsqu’elle a commencé à avoir des contractions intenses, elle a dit avoir appelé à plusieurs reprises à l’aide mais aucun employé de l’hôpital n’est resté avec elle. Au lieu de cela, plusieurs infirmières ont dit qu’elles allaient obtenir de l’aide, mais “personne n’est venu”.

À 9 h 28 le 12 juin, Gambler a donné naissance à sa fille Sahikitowin sans, dit-elle, aucune aide de l’hôpital. Son partenaire et un infirmier se trouvaient dans la chambre à ce moment-là, mais Gambler affirme que l’infirmier s’est figé et n’a rien fait.

“Il m’a regardé accoucher de ma fille et il ne m’a pas aidée. Il a mis sa main sur sa bouche”, a-t-elle déclaré en larmes jeudi en s’adressant aux journalistes.

“Il est juste resté là et il m’a regardé… et je criais et hurlais. Il est sorti en courant et a dit qu’il allait chercher le médecin et il n’est jamais revenu.”

Gambler a déclaré qu’aucun employé de l’hôpital n’était revenu jusqu’à environ 20 ou 30 minutes plus tard, bien qu’elle ait appuyé sur un bouton d’appel et que son partenaire ait également tenté d’attirer l’attention du personnel médical. Gambler a déclaré que certaines infirmières sont finalement arrivées et que l’une d’entre elles a pris les commandes.

“Elle a coupé le cordon ombilical et elle nous a dit qu’elle avait une belle petite fille en bonne santé. Et puis elle m’a demandé si je voulais la tenir. Et j’ai commencé à lâcher ma partenaire pour atteindre mon bébé, et elle m’a dit mon bébé était parti. Elle m’a dit qu’elle était partie et elle était désolée », se souvient Gambler.

Gambler a déclaré qu’elle n’avait vu un médecin que brièvement après l’accouchement et qu’on lui avait dit que le bébé était décédé.

Elle a également déclaré avoir été offensée lorsqu’un autre employé de l’hôpital a qualifié à plusieurs reprises sa fille décédée de “spécimen” et a demandé à Gambler si elle était sûre d’avoir assez d’argent pour des funérailles.

“Non seulement je n’ai pas été traité comme un être humain égal, mais ma fille, qui est née vivante, s’est vu refuser son existence même alors que l’hôpital continue de refuser de fournir une heure de naissance, une heure de décès ou de reconnaître sa naissance vivante, », a déclaré Gambler.

Le grand chef Arthur Noskey des Premières Nations du Traité 8 de l’Alberta s’adresse aux journalistes à Edmonton le 3 novembre 2022 (Galen McDougall/CTV News Edmonton).

Les Premières Nations du Traité 8 de l’Alberta ont publié une liste de demandes, y compris un examen de la discrimination anti-autochtone à la Misericordia et une enquête publique sur la même chose au sein du système de santé de l’Alberta.

“Son enfant a été laissé mourir seul. Et l’hôpital refuse toujours de reconnaître la naissance vivante de Sahikitowin”, a déclaré le grand chef Arthur Noskey du Traité 8.

“Je peux garantir que cela ne serait pas arrivé à une femme de race blanche. Ce qui est arrivé à Pearl et à sa fille prouve que les vies autochtones continuent d’être moins importantes que les autres dans le système de santé de l’Alberta. Cela doit changer, et je demande au nouveau premier ministre de l’Alberta de travailler avec nous pour apporter ce changement.

Le Traité 8 veut également que le personnel impliqué soit tenu responsable et que tous les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation soient mis en œuvre.

Covenant Health, qui exploite la Misericordia, a refusé de commenter le cas de Gambler, invoquant des problèmes de confidentialité.

“Covenant Health prend au sérieux toutes les plaintes et préoccupations, y compris les allégations de racisme et de discrimination. Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes n’ont pas leur place au sein de Covenant Health”, a écrit Karen Diaper dans un communiqué.

Gambler a déclaré environ six mois après l’incident qu’elle avait obtenu un rapport médical indiquant que sa fille était en vie lorsqu’elle est née. Les journalistes n’ont pas reçu de copie de ce rapport.

Gambler a intenté une action en justice contre Covenant Health pour un total de 1,39 million de dollars. Un médecin est également nommé dans la poursuite, mais l’identité de cette personne a été supprimée de la déclaration fournie à CTV News Edmonton.

L’avocate Shelagh McGregor a déclaré que l’exploitant de l’hôpital n’avait pas encore déposé de défense.

Une plainte en matière de droits de l’homme a également été déposée et des plaintes ont été déposées auprès d'”organismes professionnels”, a ajouté McGregor.

“Ma fille n’aurait pas dû se battre pour sa vie parce que je suis autochtone. Elle devrait bénéficier d’un traitement équitable, comme n’importe qui d’autre”, a déclaré Gambler.

CTV News Edmonton a contacté la première ministre Danielle Smith, le ministre de la Santé Jason Copping et le ministre des Relations autochtones Rick Wilson pour des entrevues sur cette histoire.

Avec des fichiers de Jessica Robb de CTV News Edmonton