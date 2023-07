Une femme autiste britannique donne naissance à un fils avec l’aide de sa « sage-femme canine »

Belle, Staffordshire Bull Terrier, âgée de deux ans, est devenue ce que l’on pense être l’un des premiers chiens au Royaume-Uni à être autorisé dans une salle de travail d’un hôpital. Belle a aidé son propriétaire, Amee Tomkin, pendant son travail à l’hôpital universitaire de Milton Keynes, selon un rapport de Bbc.

Le chien de 2 ans a guidé son propriétaire tout au long de la grossesse, de l’accouchement et des soins d’un nouveau bébé. Belle a été formée par son propriétaire pour être un chien d’assistance, aidant Mme Tomkins à faire face à son autisme, son anxiété et ses crises de panique.

Mme Tomkins a déclaré à la BBC : « Je ne quitterais pas la maison pendant des mois, même pour aller dans les magasins ou chez le médecin. »

Le chien n’a jamais quitté le côté de son propriétaire. « Belle m’aide de tant de façons… Elle peut dire quand je suis sur le point d’avoir une crise de panique et me guide vers la sortie la plus proche. Elle appuie sur les boutons des ascenseurs et elle tient même ma carte de débit contre la machine pour payer choses quand nous faisons du shopping », a-t-elle déclaré à l’hôpital universitaire de Milton Keynes.

Elle a ajouté: « En gros, sans elle, j’ai trop hâte de quitter la maison. Je resterais juste à l’intérieur un jour et tous les jours. »

Dans une interview à la radio, Mme Tomkin a déclaré à la BBC que Belle devait passer une évaluation des risques avant d’être autorisée à accéder à la salle de travail. L’évaluation comprenait comment le chien réagirait lorsque le propriétaire souffrait et comment Belle pourrait faire face à la salle occupée.

Mme Tomkins a ajouté: « Elle vient de tout réussir, ils ont été émerveillés par elle. »

Belle a consciencieusement accompagné son propriétaire à chaque rendez-vous de sage-femme, à chaque scanner et à chaque visite à l’hôpital tout au long de la grossesse difficile, qui a été compliquée par le développement d’une pancréatite par Amee et nécessitant des soins hospitaliers fréquents.

Au fur et à mesure que la grossesse avançait, il y avait des réunions spéciales – avec Belle présente – avec l’équipe périnatale pour discuter de la façon dont la naissance serait gérée de manière à causer le moins de stress à Amee.

« Il a été décidé qu’une césarienne serait meilleure pour mon anxiété et mon autisme car je saurais exactement ce qui se passait. Belle a été autorisée à rester avec moi avant que j’aille au théâtre et on nous a donné notre propre chambre pour qu’elle puisse rester avec moi et le bébé après. J’étais vraiment contente de ça. Je n’aurais tout simplement pas pu le faire sans elle.

Belle n’a jamais cessé ses fonctions de sage-femme à l’hôpital

« Elle a été le premier chien à être autorisé à entrer dans le service de travail de l’hôpital MK. C’était incroyable. »