Une femme australienne épouse un serveur qu’elle a embauché pour une fête de divorce dans Whirlwind Romance

L’amour peut arriver dans des endroits inhabituels. Pour cette femme australienne, cela s’est produit lors de sa propre fête de divorce. En mars 2019, Gabriella Landolfi a organisé une grande fête pour célébrer son divorce, et pour l’occasion elle a engagé quelques serveurs topless. La fête a été frappée et le lendemain matin, Gabriella s’est réveillée avec un SMS aléatoire de John, l’un des serveurs. Il a envoyé un texto pour vérifier si elle allait bien et le seul texto en a entraîné plusieurs.

Le duo a commencé à se voir presque tous les soirs et a rapidement emménagé ensemble. “Quand j’ai vu Gabbie, j’ai pensé qu’elle était cool et je voulais apprendre à la connaître”, a déclaré John à Mirror.

Ils sont sortis ensemble pendant plus d’un an avant que John ne planifie une proposition de rêve au sommet de la tour Rialto à Melbourne. “Je ne m’attendais pas à avoir une relation avec le serveur aux seins nus que j’ai embauché pour ma fête de divorce – et encore moins à l’épouser”, a déclaré Gabriella.

La jeune femme de 29 ans a ajouté qu’elle avait d’abord pensé qu’il était plus intéressé par son apparence, mais qu’elle “n’aurait pas pu se tromper davantage”.

John a une fille de son précédent mariage, et que Gabriella pense lui avoir fait voir un côté doux de lui.

Tout était parfait avant que le couple ne rencontre un barrage routier et que Gabriella ne fasse une fausse couche.

Gabriella, qui avait déjà reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie affectant la fertilité d’une femme, a été surprise d’apprendre sa grossesse. Cependant, le bébé a été perdu deux semaines avant leur mariage en novembre 2020.

« ‘Je pensais que ce serait ça. J’avais toujours été avertie qu’il était peu probable que j’aie un bébé et que si je tombais enceinte, je ferais une fausse couche », a déclaré Gabriella.

Mais heureusement, Gabriella a eu sa deuxième grossesse en décembre 2020. Cette fois, malgré toutes les complications médicales, elle a eu un accouchement réussi et le couple a accueilli leur premier enfant ensemble.

