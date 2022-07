Une femme au volant d’un camion avec un sourire sur le visage est toute la motivation dont nous avons besoin

« Les femmes ne savent pas conduire », disent-elles, mais il est grand temps de changer les mentalités. Défiant les idées reçues, une vidéo d’une femme au volant d’un camion est devenue virale sur Internet. Dans un passé récent, le nombre de femmes occupant des emplois de chauffeurs de taxis et de pousse-pousse a légèrement augmenté. De nombreuses femmes sont devenues de solides porte-drapeaux pour prouver qu’elles peuvent se garer dans des espaces confinés, conduire en douceur et ne se retrouvent pas souvent dans des accidents.

La vidéo virale en question a été partagée par l’officier de l’IAS Awanish Sharan. Lorsque le clip a attiré son attention, il s’est rapidement rendu sur le site de micro-blogging pour diffuser un message positif sur les conductrices et les stéréotypes qui leur sont attachés. La vidéo commence par des images de ce qui semble être une autoroute ensoleillée. Une personne anonyme filme le clip d’un camion se déplaçant sans à-coups sur la route, et quelques secondes plus tard révèle que le véhicule est conduit par une femme. Non seulement la conductrice du camion était exceptionnelle dans son travail, mais son geste chaleureux est ce qui lui a volé toute la vedette.

Dès qu’elle se rend compte qu’elle est filmée, la conductrice adresse un sourire contagieux à la caméra. Elle fait un geste vers la caméra et s’éloigne rapidement.

L’agent de l’IAS qui a partagé la vidéo a pris un bref instant pour faire la lumière sur le message caché du clip et fustiger tous ceux qui blâment inutilement les conductrices. Il mentionne que peu importe au véhicule qu’il soit conduit par un homme ou une femme. L’IAS a écrit : « Qu’est-ce que cela signifie de faire un camion, que le conducteur soit un homme ou une femme ». Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Dès que la vidéo a fait surface sur le site de micro-blogging, elle est devenue virale. Le message derrière le clip a été bien reçu par les utilisateurs de Twitter. Alors que l’un d’eux a dit qu’il ne ressentait rien mais qu’il était fier de la femme, “Fier d’elle… excellent.” Un autre a salué le clip comme “inspirant” pour chaque femme qui brise les stéréotypes pour joindre les deux bouts. Un utilisateur a également fait l’éloge de sa confiance et a déclaré: «Son niveau de confiance est très élevé. Chapeau bas. Le clip viral a amassé plus de 14 000 likes et plus de 1275 retweets en une journée.

