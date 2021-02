Au Jammu-et-Cachemire, une femme enceinte alors qu’elle se rendait à l’hôpital a accouché dans un véhicule de l’armée en raison d’un barrage routier en raison de fortes chutes de neige lundi. Le nouveau-né et la femme ont ensuite été transportés d’urgence à l’hôpital et y ont été admis.

Un porte-parole de la défense, tout en parlant aux médias, a déclaré qu’une femme du district de Kupwara au Jammu-et-Cachemire a dû accoucher dans une ambulance de l’armée alors qu’elle se rendait à l’hôpital en raison de fortes chutes de neige. Tôt le matin du 1er février, un travailleur de l’ASHA (Accredited Social Health Activist), qui est nommé par le village pour assurer la liaison entre le village et la communauté, a lancé un appel de détresse au commandant de la compagnie Kalaroos pour demander au commandant d’évacuation immédiate d’un femme en douleur de travail à Narikoot dans un hôpital. Le travailleur de l’ASHA a déclaré que l’ambulance n’avait pas pu les atteindre à cause des chutes de neige.

Répondant à l’appel de détresse, un véhicule de l’armée accompagné d’une équipe médicale a été envoyé à Narikoot dans le district de Kupwara pour y faire évacuer la femme. Dans la situation d’urgence sur le chemin de l’hôpital, le travailleur de l’ASHA a demandé à l’équipe de secours de garer le véhicule sur le bord de la route et l’état du patient devenait critique. Et puis, avec l’aide de l’équipe médicale de l’armée, la femme a accouché à l’intérieur du véhicule de l’armée. L’arrivée du bébé a été annoncée par ses cris à l’intérieur du Gypsy qui ont soulagé toutes les personnes impliquées dans le processus d’accouchement.

La mère et son bébé ont ensuite été transportés à l’hôpital de Kalaroos dans le district de Kupwara. Le commandant de la société Kalaroos, tout en félicitant la famille, leur a donné des cadeaux et a également félicité l’ouvrier de l’ASHA pour sa rapidité de décision dans des circonstances étranges et sa confiance dans les médecins de l’armée.

Un incident similaire a été signalée le 5 janvier 2021 lorsqu’une femme enceinte a été transportée par les troupes de l’armée sur une distance de 2 km dans la neige jusqu’aux genoux au Nord-Cachemire Kupwara par la base d’opérations de la compagnie (COB) Bunawadar de l’armée indienne. L’armée avait reçu un appel de détresse du mari de la femme dans le village de Pharkian pour leur parler de l’état de sa femme et qu’elle avait souffert de douleurs de travail et devait être transportée à l’hôpital.

Accompagnés d’une infirmière auxiliaire du champ de bataille, les troupes de l’armée sont arrivées chez elles avec des articles de confort médical, puis ont escorté la femme avec sa famille jusqu’à la tête de route pendant 2 kilomètres. Elle a été emmenée à l’hôpital de Karalpura où elle a donné naissance à un garçon.

Le père du garçon avait alors remercié les troupes en distribuant des bonbons à la base d’opérations de la compagnie.