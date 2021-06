Une femme au cœur brisé découvre que son petit ami disparu est mort dans un accident mortel en retraçant son trajet lorsqu’il était en retard à la maison

Une femme au cœur brisé a découvert que son petit ami était décédé dans un accident d’horreur en retraçant son trajet domicile-travail alors qu’il rentrait tard du travail.

Lauren James, 29 ans, est tombée sur les conséquences immédiates de l’écrasement alors qu’elle cherchait l’ingénieur Louis McGovern – seulement pour découvrir qu’il était la victime.

Louis McGovern avec sa petite amie Lauren James Crédit : Cavendish

Le motocycliste de 30 ans avait été renversé par une camionnette alors qu’il conduisait son vélo Suzuki à l’heure de pointe du soir.

M. McGovern, qui avait précédemment envoyé un texto à sa petite amie pour lui dire qu’il serait à la maison pour le thé, est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital le lendemain.

Il est apparu que le chauffeur de fourgon Kurt Sammon, 54 ans, avait allumé un feu rouge alors qu’il répondait à un appel entrant sur son appareil mains libres.

À Minshull Street Crown Court, Manchester, Mlle James a soulagé son calvaire alors que Sammon a été emprisonné pendant sept ans après avoir été reconnu coupable d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

La petite amie dévastée a déclaré: « ‘Il ne semble y avoir aucun remords de la part de l’homme qui a tué Louis.

« Cela n’aurait jamais dû arriver et cet homme n’aurait même pas dû avoir un permis de conduire. »

Elle a ajouté : »’Louis avait dit à ses potes qu’il allait me proposer sur une montagne et j’aurais sans aucun doute dit oui sans aucune hésitation. Nous avons discuté d’avoir des enfants et d’avoir notre propre famille.

« Dans la nuit, il m’a envoyé un texto pour me dire qu’il avait fini de travailler et qu’il partait. Il rentrait tard à la maison et je me demandais ce qui le retenait.

Lauren a décrit Louis comme son « meilleur ami » Crédit : Cavendish

« J’ai essayé de l’appeler mais il n’a pas répondu. J’ai appelé ma mère et elle a essayé de me rassurer.

« En fin de compte, j’ai décidé de suivre la route qu’il aurait empruntée pour rentrer chez lui parce que j’étais tellement inquiète. J’ai vu la police et j’ai eu peur que ce soit lui. »

Mlle James a déclaré que les officiers lui avaient dit qu’il y avait eu un accident, mais ne vous inquiétez pas, mais elle affirme qu’elle « savait qu’il avait été impliqué ».

Elle a contacté ses parents sur le chemin de l’hôpital, espérant qu’il irait bien, mais les médecins ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire.

»Je me suis assis avec lui et lui ai tenu la main alors qu’il mourait le lendemain. J’étais dans un état de choc total », a-t-elle déclaré.

« J’ai perdu beaucoup de poids depuis et j’ai encore des troubles du sommeil et des troubles du sommeil. J’étais tellement heureuse avec lui, c’était mon meilleur ami. »

‘CHOC TOTAL’

Le tribunal a appris que Sammon avait « l’un des pires dossiers de conduite jamais vus ».

En 2004, il a été reconnu coupable de ne pas s’être arrêté après un accident au cours duquel une Volvo 460 qu’il conduisait – qui n’avait ni assurance ni ministère du Transport – a heurté Michael Weaver, qui était en train de ramasser une pizza.

Le jeune a été fauché à 43 mph et est décédé après avoir subi de graves blessures aux côtes, une fracture du dos et une section de la moelle épinière.

Après l’impact, l’ancien chef Sammon, qui avait bu du substitut d’héroïne à la méthadone peu de temps avant la tragédie, est parti et a jeté sa voiture à trois kilomètres de là.

Il a d’abord été inculpé de l’accusation la plus grave d’avoir causé la mort de Michael par conduite dangereuse, mais Sammon n’aurait purgé sa peine que trois mois après avoir admis des infractions moins graves de ne pas s’être arrêté et de ne pas signaler un accident et de ne pas avoir d’assurance ni de contrôle technique.

Il a ensuite été reconnu coupable d’avoir utilisé un téléphone portable au volant en 2016 et 2018 et risquait d’être banni en vertu de la procédure de remise en état, mais a plaidé avec succès pour « des difficultés exceptionnelles » pour conserver son permis.

Sammon, de Cheadle Hulme, Stockport, qui dirige maintenant une entreprise de voiturier de voitures, a été aujourd’hui reconnu coupable d’avoir causé la mort de M. McGovern par conduite dangereuse et a été interdit de conduire pendant 13 ans et demi.

J’étais si heureuse avec lui, c’était mon meilleur ami. Petite amie Lauren James

La dernière tragédie s’est produite à 17h40 le 15 janvier 2019, alors que Sammon conduisait sa camionnette rouge Ford Transit le long de l’A523 en direction d’un carrefour sur l’A555 Manchester Airport Eastern Link Road, à Hazel Grove près de Stockport.

Le procureur Robert Hall a déclaré que Sammon, qui voyageait à 24 mph et « aurait pu s’arrêter », a peut-être été « distrait » en utilisant son téléphone, avec des données d’appel montrant qu’il a reçu des appels et des messages WhatsApp pendant le voyage.

M. McGovern s’est retrouvé coincé sous le véhicule et a été transporté d’urgence à l’hôpital de Salford avec une lésion cérébrale traumatique, des lésions de la moelle épinière, 16 fractures des côtes et des lacérations à la rate et aux reins.

Sammon a été arrêté ce soir-là et a affirmé qu’il connaissait le carrefour et a tenté de blâmer M. McGovern qu’il accusait d’excès de vitesse.

Mais il a déclaré dans une lettre au tribunal: « J’aimerais pouvoir remonter le temps et du fond du cœur, je souhaite que la douleur puisse être retirée de la famille. Je suis extrêmement désolé. »

Le juge de condamnation Maurice Greene lui a dit : « Louis avait accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il avait obtenu une maîtrise et était ingénieur.

« Il avait une nature aimante, de l’empathie et était attentionné envers les autres.

« Je n’accepte pas que vous vous arrêtiez à chaque fois que vous receviez un message WhatsApp. Je suis convaincu que vous utilisiez ce téléphone illégalement en le tenant dans votre main.

« Vous étiez très distrait à l’époque. Vous avez un dossier de conduite épouvantable. »